تسريب قوالب تصنيع هواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام، وتؤكد تصميم الهواتف الثلاثة

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تأمل أن يكون العام 2019 هو العام الذي تقدم فيه آبل تصميمًا جديدًا لـ iPhone، فقد تشعر بخيبة أمل كبيرة. في صورة تم مشاركتها على شبكة تويتر من قبل Mark Gurman، تم إستعراض القوالب التي سيتم إستخدامها لتصنيع الهياكل المعدنية الخاصة بهواتف iPhone الثلاثة الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام.

ليست هناك طريقة للتأكد من دقة هذه الصورة، ولكن القوالب التي تظهر في هذه الصورة تبدو مشابهة بشكل ملحوظ لما رأيناه في الماضي، فهواتف iPhone الثلاثة الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام ستعتمد على نفس التصميم المستخدم في هواتف iPhone الحالية. الفرق الرئيسي سيكون في الكاميرا المتواجدة بالخلف.

خلفي iPhone XS و iPhone XS Max سيحصلان على ثلاث كاميرات في الخلف، بينما سيحصل خليفة iPhone XR على كاميرتين فقط. وعلاوة على ذلك، فنحن نلاحظ أن وحدة الكاميرا في هواتف iPhone الثلاثة الجديدة إتخذت شكل المربع. لسنا متأكدين من فعالية هذا التغيير على مستوى الوظائف، ولكن لا يمكننا القول بأننا معجبون جدًا بهذا التصميم.

لدى Mark Gurman سجل جيد للغاية عندما يتعلق بالتسريبات ذات الصلة بمنتجات آبل القادمة، لذلك هناك إحتمال كبير أن تكون الصورة أعلاه حقيقية، ولكن كما سبق وأشرنا، فسوف يكون من الأفضل لو تم التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، على الأقل حتى نحصل على معلومات رسمية من آبل، ولكن هذا ما لا نتوقع أن يحدث حتى تقوم الشركة بإزاحة الستار رسميًا عن الهواتف الثلاثة.