انت الان تتابع تفاصيل خبر "جوجل" تستخدم ذكاءها لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 09:50 صباحاً - أعلنت شركة "جوجل" عزمها مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الكلام على العيش بشكل مستقل، وستعمل "جوجل" على تحسين خوارزميات التعرّف على الكلام لإيضاح الكلام البطيء أو غير المفهوم.

وقد يواجه الأشخاص الذين يعانون أمراضاً عصبية مثل السكتة الدماغية، والتصلب المتعدد، وإصابات الدماغ المؤلمة، والشلل الرعاش، صعوبة في التواصل اللفظي، مما يجعل من خدمات التحدث من خلال النصوص عالية الجودة إحدى الطرق للمساعدة في تحسين جودة حياتهم اليومية.

المشروع الذي أطلقت عليه جوجل اسم "Euphonia" يسجل بداية خطاب العديد من الأشخاص الذين لديهم قدرات محدودة في الكلام، ثم تحوَّل عينات الأصوات هذه إلى مخطط طيفي أو تمثيل مرئي للصوت، يتبعها تدريب النظام على التعرف على شكل الكلام الأقل شيوعاً لهذه العبارات.

ترغب جوجل في توسيع قدرة الخوارزميات على التعرف على أنماط الكلام للأشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى، وكذلك الأشخاص الذين لديهم أنماط من الكلام يصعب فهمه بسبب ضعف الإدراك.

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ومرض ALS ​​هو مرض تنكسي يصيب أكثر من 30000 شخص في الولايات المتحدة، ومع تقدم المرض يفقد المريض وظائف عضلات الفك، مما يجعل من الصعب التحدث والبلع والتنفس، وهو ما يجعل المريض أكثر عزلة بسبب كلامه غير المفهوم.

يمكن للمشروع أيضاً مساعدة الأشخاص على العيش بشكل أكثر استقلالية بمساعدة الأجهزة مثل "Google Home".