مكالمة على «واتساب» تهددك بكارثة.. والشركة تقدم حلا فوريا

مصراوي

حث تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري المستخدمين على تحديث التطبيق بشكل عاجل، بعد اكتشاف ثغرة أمنية "تجسسية"، وفق ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال المصدر إن خبراء الأمن اكتشفوا ثغرة طورتها إحدى شركات التجسس الإسرائيلية، يستطيع المخترق من خلالها زرع برنامج تجسسي على جهاز المستخدم، بحسب "سكاي نيوز".

وأضاف أن الثغرة التجسسية يتم استغلالها عن طريق إجراء مكالمة واحدة فقط عبر واتساب، في نظامي "آي أو إس" و"أندرويد".

وتابع: "تهدد الثغرة خصوصية المستخدمين بشكل عام، على اعتبار أن واتساب يستطيع الوصول إلى كل المعلومات...