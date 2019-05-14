شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول .. "بريندان جرين" مبتكر لعبة "بابجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد لعبة "بابجى" واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية فى الفترة الأخيرة، بفضل قدرتها على جمع الكثير من اللاعبين عبر مختلف منصات الألعاب معا بسهولة ويسر، وقد صدرت اللعبة بتاريخ 23 مارس 2017، وهى متوفرة على أجهزة ويندوز، وإكس بوكس ون وصدرت نسختان فى أوائل سنة 2018 لمنصتى آى أو إس، وأندرويد، لكن الكثيرين قد لا يعرفون من هو الشخص المطور لهذه اللعبة فى الأساس، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه.

مطور لعبة بابجى:

تأتى اللعبة من تطوير المصمم الرائد بريندان جرين، وهو مطور أيرلندى يبلغ من العمر 47 عاما، وقد شارك فى تطوير العديد من الألعاب الشهيرة مثل ARMA 2 mod DayZ: Battle Royale، وهو فرع لـ DayZ الشعبى، وقد عاش البرازيل لبضع سنوات كمصور ومصمم جرافيك ومصمم ويب، ولعب ألعاب الفيديو مثل Delta Force: Black Hawk Down والجيش الأمريكى.

معلومات طريفة عن "بريندان"

رغم أنه مطور ألعاب شهير، إلا أنها وفقا للعديد من التقارير ليس من اللاعبين، حتى أنه لم يمارس بابجى سوى ساعتين فقط، وظل خلالهما مختبأ فى أحد المنازل.

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