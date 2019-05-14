شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل سيحصل هاتفك على iOS 13 الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشهر قليلة تفصلنا عن إطلاق شركة أبل بشكل رسمى لنظام تشغيلها الجديد iOS 13، لكن تقريرا حديثا كشف أن شركة أبل تتجه إلى التقليل بشكل كبير من عدد النماذج القديمة المدعومة من نظام تشغيلها، مع وصول نظامها التشغيلى الأحدث iOS 13، ولعل هذه الخطوة تأتى عقب قيام أبل بدعم نظام iOS 12 كل جهاز يمكنه تشغيل نظام iOS 11.

وبحسب موقع iphonesoft الفرنسى فإن نظام التشغيل iOS 13 لن يدعم هواتف iPhone 5s، وiPhone SE، وiPhone 6، و6 Plus، حيث كان هاتفى iPhone 6، و6 Plus، قد صدرا لأول مرة فى عام 2014، وحققا نجاحًا كبيرًا للشركة، بالإضافة إلى أجهزة iPad mini 2، وiPad Air.

ووفقا للتقرير فإن هواتف أيفون المتوافقة مع iOS 13 ستشمل إصدارات أيفون لعام 2019، وiPhone XS، وXS Max، وiPhone XR، وiPhone X، وiPhone 8، و8 Plus، وiPhone 7، و7 Plus، وiPhone 6s، و6s Plus.