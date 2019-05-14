شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو هواتف أيفون يمكنهم مقاضاة أبل بأمر المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت المحكمة العليا ضد أبل فى القضية المعروفة باسم Apple v. Pepper، إذ صوت القضاة لصالح Pepper وقالوا إن مالكى هواتف أيفون يحق لهم مقاضاة شركة أبل بسبب الاحتكار المزعوم.

وحسبما ذكر موقع "بلومبرج"، اعتبارًا من شهر نوفمبر الماضى، قدم سبعة من المدعين أربع دعاوى ضد الاحتكار الذى تمارسه أبل منذ عام 2011، وقد نشأت الادعاءات عن نموذج أعمال الشركة، الذى يفرض على المطورين عمولة بنسبة 30٪ عن كل عملية بيع ويمنعهم من بيع تطبيقات آيفون خارج متجر التطبيقات.

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وتكافح شركة أبل التى أصبحت أول شركة أمريكية بقيمة تريليون دولار فى العام الماضى، فى الأشهر الأخيرة، إذ تجنى الشركة نحو ثلثى إيراداتها من هواتف أيفون، لكن الناس لا يشترون أكبر عدد ممكن من الهواتف الذكية.

وتشير التقارير إلى أن المستخدمين لا يحدثون هواتفهم ويتمسكون بأجهزتهم لفترة أطول، وفى أماكن مثل الصين، يزداد اختيارهم للهواتف من منافسى أبل مثل Huawei وOppo. وهذا يعنى أن أبل يجب أن تنمى عملياتها خارج نطاق أيفون، وتعتمد على عمليات خدماتها لتصبح شركة أكبر.

ويعد App Store جزءًا رئيسيًا من هذا العمل، وأى شىء يهدد متجر التطبيقات قد يضر بشركة آبل فى مجال الخدمات.