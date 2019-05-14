آبل تصدر تحديثات جديدة لجميع أنظمة التشغيل التابعة لها، بما في ذلك تحديث iOS 12.3

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بتحديث جميع أنظمة التشغيل التابعة لها. الآن، أصبح التحديثين iOS 12.3 و TvOS 12.3 متاحين لكافة الأجهزة المدعومة، ويجلبان معهما تطبيق TV الجديد الذي أعلنت عنه شركة آبل في شهر مارس الماضي.

تطبيق TV الجديد متاح في أكثر من 100 دولة، وكل ما تحتاجه هو جهاز يعمل بنظام iOS 12.3 أو TvOS 12.3. ويمكنك أيضًا العثور على التطبيق على التلفزيونات الذكية من سامسونج بدءًا من اليوم. وسوف يأتي إلى نظام MacOS في خريف هذا العام.

يتيح لك التطبيق الإشتراك في قنوات Apple TV، والدفع فقط مقابل تلك القنوات التي تريدها، والمشاهدة مباشرة من التطبيق. في الولايات المتحدة الأمريكية، تشمل الخيارات HBO و Starz و Showtime و Smithsonian Channel و Epix و Tastemade. ستحصل أيضًا على توصيات خاصة للعروض والأفلام من أكثر من 150 تطبيق فيديو وخدمات لبث الأفلام وأكثر من 100 آلف فيلم وبرنامج تلفزيوني على iTunes، بما في ذلك أكبر تشكيلة من عناوين 4K HDR.

Advertisements

يعمل تحديث iOS 12.3 أيضًا على إصلاح بعض الأخطاء وتحسين بعض الوظائف في +Apple News و Apple Music و Apple TV Remote و AirPlay 2 و CarPlay. بعض تلفزيونات سامسونج الذكية حصلت أيضًا على دعم AirPlay 2 إبتداءً من اليوم.

قامت شركة آبل كذلك اليوم بإصدار تحديث WatchOS 5.2.1، وهو يعمل على دعم ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG والإشعارات المتعلقة بدقات القلب غير المنتظمة في المزيد من البلدان، بما في ذلك بولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وكرواتيا وأيسلندا.

أما بخصوص تحديث MacOS 10.14.5، فالهدف منه هو إصلاح بعض الأخطاء وتحسين الأداء، وهذا ما يعني بأنه لا يجلب معه أي ميزات جديدة.