شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعلن عن استبدال الروبوتات لبعض وظائف البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أمازون قبل بضعة أسابيع إنها ستستغرق 10 سنوات على الأقل قبل أن تتمكن من إدارة مستودعاتها باستخدام الروبوتات، لكن التشغيل الآلى الجزئى جار بالفعل، وتدرس أمازون تركيب اثنين من الروبوتات فى عشرات المخازن، مما قد يساعدها على الاستغناء عن 24 وظيفة على الأقل فى كل موقع، وإذا كانت أمازون ستطرح هذه الآلات عبر 55 مركزًا أمريكيًا ، فقد يؤدى ذلك إلى تقليل أكثر من 1300 وظيفة.

وقالت مصادر لرويترز إن أمازون تدرس استخدام روبوتات تحمل اسم CartonWrap، والتى يمكنها إعداد صناديق للطلبات وإضافة الأختام والعلامات.

وبحسب ما ورد فيمكن للآلات إعداد ما بين 600 إلى 700 صندوق فى الساعة، وهو أسرع من أربعة إلى خمس مرات من الإنسان، وقالت مصادر من رويترز إنه مع بيع الآلات مقابل مليون دولار، يمكن لشركة أمازون استرداد تكاليفها فى أقل من عامين.

وقامت شركة أمازون بتركيب بعض من الآلات فى مستودعات بالقرب من سياتل وفرانكفورت وميلانو وأمستردام ومانشستر، ويمكن إطلاقها أيضًا بما يقرب من عشرين مركزًا أمريكيًا.