شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة "سبيس إكس" تستعد لإطلاق 60 قمرا صناعيا لتوصيل الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الملياردير الأمريكى "إيلون موسك" نظرة على الأقمار الصناعية Starlink المخصصة لتوصيل الإنترنت التابعة لشركته، وذلك قبل رحلتهم على متن صاروخ فالكون 9، ونشر رئيس شركة الفضاء الخاصة "سبيس إكس" عبر حسابه على موقع تويتر لقطة من الأقمار الصناعية فى مخروط الصاروخ، وكتب :"أول 60 ساتلًا من StarSpaceX Starlink يتم تحميلها فى Falcon fairing ".

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وتأمل الشركة فى إطلاق الصاروخ يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ولكن "موسك" حذر أيضًا من أن هناك احتمال للفشل، لأن هذه هى المهمة الأولى من نوعها، وستحتاج إلى إجراء ست عمليات إطلاق أخرى لتوصيل 60 قمرا صناعيا للفضاء.

ووفقًا لـموقع Space News فأكد "موسك" أن الشركة ستبدأ فى إطلاق الأقمار الصناعية للخدمة الفعلية فى وقت لاحق من عام 2019، وتخطط SpaceX فى نهاية المطاف لإطلاق كوكبة تضم ما يقرب من 12000 قمرا صناعيا.