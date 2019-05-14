شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تطبيق سناب شات واحدا من أشهر التطبيقات الشبابية فى وقتنا الحالى، حيث تمكن خلال سنوات قليلة من الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستخدمين حول العالم، ليصبح واحدا من أهم الوسائل التى يعتمد عليها العالم فى التواصل، فيما يقف خلف تطوير هذا التطبيق "إيفان شبيجل" مؤسس التطبيق، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:

ولد إيفان فى 4 يونيو 1990 فى لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وهو رائد أعمال إنترنت أمريكى والمؤسس المشارك لتطبيق سناب شات، شغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة سناب شات، ودرس فى جامعة ستانفورد، وفى عام 2012 ترك ستانفورد للتركيز على سناب شات قبل فترة وجيزة من إنهاء دراسته.

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بينما كان إيفان يدرس تصميم المنتجات فى جامعة ستانفورد اقترح سناب شات كمشروع تخرج وشارك فى تأسيس شركة سناب شات مع "ريجى براون" و"روبرت ميرفي" فى عام 2012، وكان فى البداية عبارة عن مقترح، وقد رفض عرض فيس بوك بشراء سناب شات مقابل 3 مليار دولار عام 2013، ووقف فى وجه عروض زوكربيرج.

ولد فى لوس أنجلوس وهو الابن الأكبر لاثنين من المحامين ووالديه تطلقا عندما كان فى المدرسة الثانوية، ودرس "شبيجل" فى مدرسة فائقة، يتكلف العام الدراسى فيها عشرات آلاف الدولارات، وقد إطلاقه للتطبيق تمتع "شبيجل" بحياة مرفهة للغاية فكان فى كثير من الأحيان يذهب فى رحلات إلى أوروبا.