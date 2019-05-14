اعرف حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة في محافظتك صبح وليل

نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا آخر في درجات الحرارة؛ ليسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى...
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