شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق هواتف أيفون المقبلة باللون الأخضر واللافندر لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الشائعات إلى أن شركة أبل ستضيف لونين جديدين إلى تشكيلة الأيفون الخاصة بها هذا العام، رغم أن الشركة الأمريكية تتمسك بألوان آمنة إلى حد ما لأجهزتها، مثل الأسود والأبيض والفضى والذهبى والوردي.

ومع ذلك قررت إضافة ألوان جديدة مختلفة مع بعض الإصدارات مثل هاتف iPhone 5C و iPhone XR، إذ يتوفر أيفون XR الذى تم إصداره فى عام 2018 ، بستة ألوان مختلفة، وهى الأبيض والأسود والأزرق والأصفر والكورال والأحمر.



ألوان هاتف أيفون 2019

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وذكر تقرير من موقع "ميرور" البريطانى أن أبل تخطط هذا العام لاستبدال طرازى "كورال أند بلو" بلونين جديدين، وهما الأخضر واللافندر، وشارك موقع MacOtakara المتخصص فى التقنية، والذى لديه اتصالات بسلسلة التوريد الآسيوية ومصنّعى الملحقات من أبل، المعلومات مع صورة للهواتف.

وقال إن الألوان الجديدة ستكون متاحة فقط على طراز شاشة LCD مقاس 6.1 بوصة وليست الطرازات المحدثة من سلسلة iPhone XS الأكثر تطوراً.

يذكر أن شركة أبل لم تصدر مطلقًا جهازا بلون الـ Lavender ، لذلك سيكون هذا عرضًا جديدًا من الشركة، خاصة أنها سبق وطرحت هاتف أيفون 5C باللون الأخضر، لكنه كان إصدارًا فاتحًا للغاية من اللون، فى حين أن اللون الأخضر فى الصورة أكثر إشراقًا وأكثر حيوية.

ومن المقرر أن يحمل هاتف الأيفون المقبل من أبل اسم iPhone 11 أو iPhone XI من المتوقع إطلاقه فى سبتمبر.