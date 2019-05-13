شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المخابرات الأمريكية تطور سلاحا للحد من إصابات المدنيين أثناء مطاردة الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة للحد من الإصابات فى صفوف المدنيين، قررت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA استخدام نوع جديد من الأسلحة بدلا من القنابل عند مواجهة الإرهابيين، وتحقيقًا لهذه الغاية، طورت الوكالة الاستخبارات الأمريكية "قنبلة سكين" تطلق الشفرات بدلاً من الانفجار، وهذا النوع الجديد من الأسلحة لم يتم الكشف عنه علنًا من قبل ولكنه يطلق عليه اسم R9X، وهو عبارة عن صاروخ "هيلفاير" معدّل.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، يحتوى الجهاز على ستة شفرات طويلة يتم إخراجها جميعًا فى اللحظة السابقة للتأثير، وقالت مصادر من الجيش الأمريكى لصحيفة وول ستريت جورنال إن R9X يطلق عليها "جينسو الطائرة" ولا تحمل رأسًا حربيًا.

والهدف من ذلك هو محاولة الحد من الإصابات فى صفوف المدنيين التى قد تحدث نتيجة لانفجار قنبلة تقليدي، ويمكن توجيه R9X على فرد محدد من خلال طائرة بدون طيار.

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يذكر أن هذا النوع من الأسلحة تم منحه الضوء الاخضر فى البداية من قبل إدارة باراك أوباما وهى قيد التطوير منذ عام 2011، وقُتل نائب زعيم تنظيم القاعدة، أبو خير المصرى ، فى سوريا باستخدام R9X.