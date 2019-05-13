تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. دعوات تفكيك فيس بوك عرض مستمر وطمأنة للعالم من الروبوتات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت لا تتابع ما يحدث فى عالم التكنولوجيا بشكل دقيق خلال شهر رمضان، فهناك العديد من الأمور المثيرة التى حدثت فى هذا المجال والتى تابعها المستخدمون حول العالم، وفيما يلى نسلط لك الضوء على أبرز ما أعلنت عنه شركات التكنولوجيا والمزايا الجديدة التى تم الكشف عنها والتطورات فى عالم الفضاء على مدار اليوم. ماتخافش على مهنتك.. الروبوتات ستشغل الوظائف المملة للبشر فقط Fortnite و Apex Legends ألعاب غيرت عالم صناعة ألعاب الفيديو العالم يحيى الذكرى الـ 50 لليوم العالمى للاتصالات فى 17 مايو من جديد.. عضوة بمجلس الشيوخ الأمريكى تطالب بتفكيك فيس بوك Advertisements روسيا تستغل السوشيال ميديا لنشر معلومات مضللة قبل انتخابات الاتحاد الأوروبى زوكربيرج يدافع: تفكيك فيس بوك لن يحل المشكلة ويمكننا زيادة معايير الأمان

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