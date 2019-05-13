علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. دعوات تفكيك فيس بوك عرض مستمر وطمأنة للعالم من الروبوتات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت لا تتابع ما يحدث فى عالم التكنولوجيا بشكل دقيق خلال شهر رمضان، فهناك العديد من الأمور المثيرة التى حدثت فى هذا المجال والتى تابعها المستخدمون حول العالم، وفيما يلى نسلط لك الضوء على أبرز ما أعلنت عنه شركات التكنولوجيا والمزايا الجديدة التى تم الكشف عنها والتطورات فى عالم الفضاء على مدار اليوم.

 

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