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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يرد على مطالبات تفكيكه والقمر الأزرق يظهر 18 مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلا بعدد من الأخبار والأحداث التكنولوجية المهمة، إذ يتميز عالم التكنولوجيا بطبيعته المتجددة، فيوميا تظهر عدد من الابتكارات والاختراعات المختلفة، بجانب مجموعة من القضايا المهمة، وعلى رأسها دعاوى تفكيك موقع فيس بوك إلى شركات منفصلة التى ظهرت بقوة منذ أمس الأول، ورد الشركة الأمريكية على هذه المطالبات، لذا يستعرض الحصاد التالى أبرز هذه الأخبار والقضايا.
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