شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجموعة مخادعة لمكافحة الإجهاض تنصب على "جوجل" وتحصل على 150 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطت شركة جوجل عشرات الآلاف من الدولارات كإعلانات مجانية لمجموعة مناهضة للإجهاض، والتى تنشر إعلانات تقول إنهم يوفروا خدمات الإجهاض فى عياداتهم الطبية، لكنهم فى الواقع يسعون إلى ردع النساء الذين يفكرن فى الإجهاض عن إنهاء حملهن.

وبحسب موقع theguardian البريطانى، فقد تلقت مجموعة Obria، التى تدير شبكة من العيادات، منحة إعلانات بقيمة 120،000 دولار من جوجل فى عام 2015، وفقًا لتقرير تم نشره، حيث تم تصميم هذه المنح لدعم وتوسيع نطاق وصول المنظمات غير الربحية فى جميع أنحاء العالم.

إلا أن جوجل تعرضت لانتقادات شديدة، وذلك بعدما كشف تحقيق أن المنصة كانت تعرض إعلانات خادعة للعيادات التى بدت تقدم عمليات إجهاض وخدمات طبية أخرى، لكنها ركزت بدلا من ذلك على الاستشارة والمعلومات كبدائل للإجهاض، فيما تدير Obria شبكة من العيادات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكثير منها يقترح على مواقعها على الإنترنت أنها تقدم الإجهاض.

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من جهتها قالت جوجل أنها أتاحت منح الإعلانات لـ "مجموعة متنوعة تمثل العديد من وجهات النظر المختلفة والأسباب المختلفة"، وتم منح كلتا المجموعتين اللتين تقدمان عمليات الإجهاض وتلك التى تعارض عمليات الإجهاض منحًا.

ولم تعلق جوجل على منحة Obria، لكنها قالت إن على جميع المستلمين الالتزام بسياساتها، فيما تحظر إحدى هذه السياسات التحريف فى الإعلانات، وكذلك الإعلانات التى "تنوى خداع المستخدمين من خلال استبعاد المعلومات ذات الصلة أو تقديم معلومات مضللة عن المنتجات أو الخدمات أو الشركات".