"هواوي" تطلق منصة AppTouch الرقمية لشركات الاتصالات العالمية

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة هواوي ممثلة بقسم خدمات الهواتف النقالة "هواوي موبايل سيرفيسيز" Huawei Mobile Services عن إطلاق منصتها الجديدة للخدمات الرقمية "هواوي آبتتش" Huawei AppTouch، المنصة الجديدة التي توفر لشركات الاتصالات خدمات ترفيهية رقمية محسّنة مثل الألعاب والأفلام والموسيقى.

وتوفر منصة "هواوي آبتتش" وسيلةً جديدة لشركات الاتصالات منظومة لدمج قنوات التواصل مع المحتويات العالمية، وستصبح جزءاً مهماً من خدمات هواوي موبايل سيرفيسيز. كما ستزود المستخدمين بالخدمات السحابية للمحتوى الرقمي مثل الألعاب والأفلام والموسيقى وتدفق البيانات عبر شركات الاتصالات. وتساعد المنصة شركات الاتصالات أيضاً على تطوير أعمالها، وتعزيز انتشار علاماتها التجارية، وبالتالي زيادة إيراداتها.

أعلن جيرفس سو جي، نائب رئيس هواوي موبايل سيرفيسيز بمجموعة أعمال هواوي كونسيومر لأجهزة المستهلك، عن إطلاق منصة “هواوي آبتتش" رسمياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من دبي، وقال: "تساهم الابتكارات الرقمية في تغيير ديناميات تكنولوجيا الاتصالات المحمولة، ونحرص في هواوي على تقديم حلول أعمال مبتكرة تساعد شركات الاتصالات على استقطاب المستخدمين، وتحسين تجاربهم بما يتناسب مع متطلباتهم العصرية، وبناء منظومات داعمة لمسار التحول الرقمي. ومن خلال "هواوي آبتتش" يسرنا أن نوفر لشركات الاتصالات منصة جديدة لنشر الخدمات الرقمية المتطورة بسرعة وبمحتويات عالمية".

وتحدث كل من جاستن جيانغ، مدير الأعمال لشركة الألعاب الصينية CMGE؛ وإم جي فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الألعاب الأبرز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "بابل جيمز"، عن تعاونهما مع هواوي موبايل سيرفيسيز لتقديم ألعابهم إلى المستخدمين في شتى أنحاء العالم.

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وسلّط أثيل جيهان، مدير تشغيل خدمة الألعاب في شركة اتصالات "زين العراق"، الضوء على دور منصة هواوي في مساعدة شركته على بناء قنوات الخدمات الرقمية. وقال جيهان بهذا الخصوص: "تعاوننا بشكل وثيق مع ’ هواوي‘ لمواصلة تقديم أفضل محتوى عالمي لمستخدمينا، بدءاً من خدمة الألعاب ZainZone وانتهاءً بخدمة الموسيقى Tapsong، فضلاً عن إطلاق خدمة الدفع المباشر (DCB) التي جعلت عملية الدفع أكثر سهولة".

وقامت شركة هواوي حتى اليوم بإطلاق باقة متنوعة من الخدمات بما فيها معرض التطبيقات AppGallery والسمات والموسيقى والأفلام وغيرها في أكثر من 170 دولة ومنطقة لخدمة ما يزيد على 500 مليون مستخدم. بدأت المنصة أعمالها بخدمة ما يزيد على 60 شركة اتصالات في أكثر من 40 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا أمريكا اللاتينية. ويتجاوز عدد المستخدمين المشتركين في المنصة حالياً 20 مليون شهرياً.

تتمتع "هواوي آبتتش" بمزايا متعددة يأتي في مقدمتها كونها منظومة عالمية باعتبارها منصة تجمع محتوى عالمي متنوع من الألعاب والأفلام والموسيقى وما إلى ذلك من الترفيه الرقمي، ما يسمح لشركات الاتصالات الوصول بسهولة إلى هذا المحتوى الغني والمتنوع من خلال نقطة اتصال واحدة من "هواوي". كما تعتبر ميزة المنصة كخدمة نشر سحابية مهمة بالنسبة لشركات الاتصالات على مستوى تمكينهم من نشر خدماتها الرقمية الجديدة بسرعة كبيرة. وبالنسبة للتسويق، تتميز المنصة بأنها تسويق متعدد القنوات، إذ أنها تشكل تشكل نقطة ارتباط بين أفضل قنوات التسويق العالمية، مما يسرّع الوصول إلى المستخدمين.

توكل "هواوي" مهام تسيير عملياتها التسويقية والتشغيلية لموظفيها المحليين في مختلف البلدان التي تعمل بها، وستعمل مستقبلاً على ترقية "هواوي آبتتش" لتصبح منصة متكاملة لشركات الاتصالات والشركاء عبر كامل دورة حياة المحتوى الرقمي.