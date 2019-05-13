Orange العالمية تستحوذ على SecureLink لتسريع ريادتها في الامن السبراني

عمَان - الخليج 365 :

استحوذت Orange العالمية مؤخراً على كامل شركة SecureLink العالمية التي تعد من أكبر مزودي خدمات الأمن السيبراني في أوروبا بقيمة 515 مليون يورو، وتخضع صفقة الاستحواذ لشروط الإغلاق المعتادة، حيث يتوقع أن تكتمل في أواخر الربع الثاني أو خلال الربع الثالث من عام 2019.

وبحسب Orange العالمية فان " SecureLink" ومقرها هولندا حققت العام الماضي ايرادات بلغت 248 مليون يورو، حيث تعدّ موزعاً رائداً ذا قيمة مضافة لبرامج الأمن وحلول الأجهزة، حيث تمتلك أكثر من 1000 اعتماد تقني أو اعتماد مبيعات من مزود يأمن bluechip، وقدّمت خدماتها لأكثر من 2100 عميل عبر مجموعة واسعة من الصناعات المختلفة.

وبهذا الاستحواذ تصبح Orange من أهم الشركات في مجال الأمن السيبراني، ولديها 1800 موظّف، وحققت أكثر من 600 مليون يورو كعائدات في العام 2018، وتواجدٍ قوي في 8 دول أوروبية تمثل 75٪ من السوق.

وتأسست "SecureLink" في العام 2003، ومتواجدة بقوة في السويد، بلجيكا، هولندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الدنمارك والنرويج، ولديها أكثر من 660 موظفاً و14 مكتباً، حيث توفر مجموعة كاملة من خدمات الأمن السيبراني لدعم عملائها، وتشمل عروض الاستشارات الأمنية المتخصصة، صيانة الأمن والدعم مع مكاتب الخدمة (SOCs)، بالإضافة إلى خدمات الكشف والاستجابة المتقدمة (MDR).

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يشار الى ان سوق الأمن السيبراني الأوروبي يشهد نمواً سريعاً، وتعدّ Orange شركة رائدة في السوق الفرنسي من خلال OrangeCyberdefense التي بلغت إيراداتها 303 مليون يورو في العام 2018، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بالعام 2017. وإلى جانب الاستحواذ على SecureData الذي تم في شهر كانون الثاني 2019، ستسرّع هذه الاتفاقية الجديدة بشكل كبير من استراتيجية Orange في أن تصبح الشركة الرائدة في أوروبا في مجال خدمات الأمن السيبراني.

ببصمتها الأوروبية وإمكانياتها المتزايدة، ستتمكن المؤسسة المدمجة الجديدة من تلبية الاحتياجات الأمنية المتزايدة لزبائنها على مستوى العالم، وتوفير خدماتها بدعمٍ من خبرة وانتشار خدمات Orange للأعمال، التي تخدم أكثر من 3000 شركة متعددة الجنسيات.

هذا وستنضم الإدارة العليا لشركة SecureLink إلى فريق قيادة Orange العالمي، للمساهمة في بناء نموذج تشغيل المؤسسة المدمجة المتكاملة.