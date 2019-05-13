"مايكروسوفت" و "كيوبيكال" توقعان مذكرة تفاهم في مجال الحاضنات التكنولوجية

مدينة الكويت - الخليج 365 :

وقعت شركة "مايكروسوفت" العالمية مذكرة تفاهم مع "كيوبيكال سرفيسز"، أول حاضنة أعمال كويتية مرخصة رسمياً من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية.

وإنطلاقاً من تشاركهما بهدف واحد، وهو خدمة المبادرين، توصلت مايكروسوفت و كيوبيكال سرفيسز إلى هذا الإتفاق، الذي ستصدر الشركتان بموجبه في وقت قريب، أول نموذج لإحتضان مشاريع التكنولوجيا في الكويت.

مايكروسوفت كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا حول العالم، تهتم في دعم الشركات الناشئة وتشجع المبادرين، ولديها برامج خاصة للإستثمار في تنمية بيئة الأعمال، وجدت في "كيوبيكال" الشريك المناسب للتعاون معه في الكويت للقيام بمجموعة من البرامج التي تهدف إلى تنمية وتطوير مجال الحاضنات التكنولوجية في السوق الكويتي.

بدوره أوضح، عبدالرحمن جاسم الفواز المؤسس والرئيس التنفيذي في كيوبيكال سيرفسز لحاضنات الاعمال ان رؤية 2035 تتطلب التزاماً كاملاً من قبل الشركات الحاضنة ، وأكد أيضاً على أهمية البحث عن الشركاء المناسبين والقادرين على دعم استراتيجية البرنامج من أجل تمكين المبتكرين الناشئين و مساعدتهم على تحقيق اهدافهم ، وأشار الى سجل مايكروسوفت الحافل في تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة محليا و اقليميا.

ومن جانبه أشار تشارلز نحاس المدير العام لشركة مايكروسوفت الكويت على الدور الفعال الذي تلعبه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المنطقة ، مؤكداً من خلال هذه الخطوة مدى التزام مايكروسوفت الراسخ تجاه تمكين المبتكرين الناشئين و مساعدتهم على تحقيق أهدافهم ، وأوضح أيضاً أن العمل مع شركة كيوبيكال سيرفسز سيتيح فرصاً كثيرة من شأنها توفير الوصول إلى برنامج "Microsoft for Start-ups" المخصص لدعم الشركات الناشئة و رواد الأعمال في الكويت بكل ما يحتاجونه للابتكار وتحقيق المزيد من الإنجازات".

وستساهم هذه المذكرة الموقعة مع شركة مايكروسوفت العريقة والمعروفة دولياً في جعل الكويت بيئة ملائمة للمبادرين ورواد الأعمال والمستثمرين، في مجال التكنولوجيا، أحد المجالات الأكثر والأسرع نمواً في العالم.

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وستعزز مذكرة التفاهم والبرامج التي ستتيحها، الدعم للشباب الكويتي المبدع، وتقدم الرعاية للكفاءات وأصحاب المشاريع المبتكرة في مجال التكنولوجيا، وتواكب الشركات الناشئة لوضع الكويت على خريطة المناطق المنتجة للتكنولوجيا والجاذبة للإستثمار في هذا القطاع الحيوي الناشط.

ومنذ تأسيسها قبل حوالي 10 أعوام، تسعى شركة "كيوبيكال سرفيسز"، إلى تشجيع المبادرين على تحقيق مشاريعهم وطموحاتهم، وتحفيز رجال الأعمال والشباب والمهنيين لتطوير أعمالهم، وفي الوقت نفسه تنمية الإقتصاد الكويتي وزيادة مواهبه إقليمياً وعالمياً، وقد قامت حتى الأن بتقديم خدماتها لأكثر من ألف مبادر.

وقد إكتسبت "كيوبيكال" خبرة كبيرة في مجال إحتضان الأعمال وحصلت على إعتراف محلي وإقليمي ودولي، وهي إلى جانب كونها معتمدة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الدولة لشؤون الشباب واُخرى مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في سلطنة عمان الشقيقة، وكذلك هي ضمن قائمة الشركات المعتمدة لدى هيئة تشجيع الإستثمار المباشر في دولة الكويت.

وتقدم "كيوبيكال" خدمات الإحتضان التي تشمل التخطيط، والتنفيذ، والتشغيل، كما تقدم خدمات إضافية مثل الإستشارات القانونية والإشراف على الإجراءات الحكومية لتأسيس شركة، والمساعدة في عملية التوظيف وإدارة الإستحواذات والدمج والعلاقات العامة والتسويق الإستراتيجي، ودراسة المشروع وتوقعاته المالية، إلى جانب برامج تدريب ودورات متخصصة.

وستضاف الحاضنات التكنولوجية إلى الأقسام المتنوعة في "كيوبيكال" وهي قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقسم العقار، وقسم برامج ريادة الأعمال، وقسم حاضنة الأعمال.