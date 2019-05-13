دو تطلق حزمة من العروض القيمة لجميع شرائح عملائها في دولة الإمارات

دبي - الخليج 365 :

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً منها على تمكين جميع شرائح عملائها من الاستمتاع بلحظات مميزة طيلة الشهر الفضيل، أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حزمة متنوعة من العروض القيمة لعملاء الدفع الآجل والمسبق وخدمات الاتصال المنزلي. وتعكس العروض الجديدة، التي تنسجم مع قيم الخير والعطاء في الشهر الفضيل، التزام دو وحرصها الدائم على إثراء حياة عملائها على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رفدهم بخدمات وتقنيات اتصال عالية الجودة تتيح لهم فعل المزيد من الأشياء التي يحبونها.

وتعليقاً على العروض الجديدة، قال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال – دو: " ندعو جميع عملائنا الأعزاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى الاستمتاع بمجموعة العروض الحصرية التي نقدمها لهم والتي حرصنا على أن تكون مليئة بالقيمة والفائدة. يعتبر شهر رمضان المبارك مناسبة سنوية خاصة تجمع أفراد العائلة لقضاء لحظات مميزة، وهدفنا هو رسم البسمة على وجوه عملائنا من خلال تزويدهم بعروض وخدمات اتصال من شأنها إحداث تأثير إيجابي في حياتهم اليومية خلال الشهر الكريم".

رمضان "غير" لعملاء الدفع المسبق

وتماشياً مع روح الشهر الكريم، شهر الخير والعطاء، سيحصل عملاء الدفع المسبق الذين يعيدون تعبئة رصيدهم بـ 50 درهماً أو أكثر طيلة شهر رمضان على فرصة إعادة تعبئة ومضاعفة رصيدهم 50 مرة إلى جانب لفوز بهاتف "هواوي بي 30 لايت" واشتراك في تطبيق "دو إنترتينر" إلى جانب الفوز ببطاقة هديتي من مراكز ماجد الفطيم بقيمة 100 درهم، وأكثر من ذلك بكثير.

ليس هذا فحسب، بل سيكون عملاء الدفع المسبق على موعد مع مجموعة من عروض البيانات المميزةـ وكل ما على العملاء القيام به هو طلب الرمز *055# للتعرف على عروضهم الخاصة.

"مكافآت مجزية آجلة الدفع"

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و إحتفالاً بشهر رمضان المبارك، ستمنح دو العملاء الذين يشترون رقماً من فئة الرقم المعدني الجديدة لكبار الشخصيات خلال فعاليات خيمة دو الرمضانية، خطة دفع آجل مجاناً لمدة عام واحد بما في ذلك بيانات سعة 100 جيجابايت.

سيتمكن العملاء الذين قاموا بشراء الرقم المعدني بسعر يبدأ من 1500 درهم، من الحصول على رقم خاص إضافي كهدية من شركة دو خلال السحب الذي سيتم في إطار فعاليات الخيمة الرمضانية.

عروض مميزة للجميع

يمكن لجميع عملاء الدفع المسبق والآجل تفعيل نغمات المتصلين المفضلة لديهم للاحتفال بالشهر الفضيل، حيث سيحصل العميل على باقة متنوعة من الأدعية التي سيتم تشغيلها بشكل عشوائي في كل مرة يتلقى فيها مكالمة وذلك مقابل 15 درهماً شهرياً فقط. ويمكن الحصول على هذه الباقة عن طريق إرسال كلمة "دعاء / Doaa " إلى 1560.

وسيكون عملاء خدمات الاتصال المنزلي أيضاً على موعد مع الكثير من المتعة والإثارة في منازلهم للاحتفال مع العائلة والأصدقاء خلال رمضان هذا العام وذلك مع ملف رمضان الحصري في متجر الأفلام. وبمجرد الضغط على زر الفيديو حسب الطلب على جهاز التحكم عن بعد، سيحصل العملاء على خصم بقيمة 50% على عروض تلفزيونية مختارة.