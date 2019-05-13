تكنولوجيا: Honor تقدم ثلاثة إصدارات من سلسلة Honor 20 خلال الفترة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر Honor القادم في 21 من مايو من مدينة لندن، لتقدم الإصدارات الجديدة من هواتف Honor 20، على أن تقدم علامة هواوي الفرعية ثلاثة إصدارات من هواتف Honor 20 هذا العام.

على غرار ما قدمت هواوي هذا العام في سلسلة P30 المميزة التي انطلقت بثلاثة إصدارات هم P30، و P30 Pro، وأيضاً P30 Lite، تستعد علامة Honor التابعة لهواوي للسير على خطى الشركة الأم هواوي وإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة Honor 20.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات التي جاءت اليوم أن تنطلق سلسلة Honor في ثلاثة إصدارات هم Honor 20، وHonor 20 pro وأيضاً Honor 20 lite، حيث كشفت الشركة بالفعل عن اثنان من الإصدارات في إعلانات تشويقية نشرت خلال الفترة الماضية.

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ومن المقرر أن يأتي هاتف Honor 20 كأول إصدار من شركة Honor يتميز بتصميم زجاجي متعدد الأبعاد في الجهة الخلفية، أو ما يعرف بDynamic Holographic، لكن لم يكشف الإعلان التشويقي عن أي تفاصيل حول هذه التقنية في التصميم، إلا أن التوقعات تشير إلى تصميم مميز جداً للهاتف، يتكون من ثلاثة من الطبقات الزجاجية التي تنقسم بين طبقة بغلاف لوني، وأخرى زجاجية إلى جانب طبقة عمق.

أيضاً من بين المميزات التي سلطت عليها Honor في الإعلانات التشويقية ميزة الكاميرة التي تأتي بمستوى إحترافي لدعم المستخدم في التصوير بأعلى آداء، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في مؤتمر Honor الذي يعقد في لندن في 21 من مايو.

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