تكنولوجيا: Android Q يجلب ميزة الكشف التلقائي عن حوادث السيارات في هواتف Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مطوري XDA عن ميزة جديدة تأتي في الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android Q، حيث من المتوقع أن تدعم هذه الميزة مستخدمي هواتف Pixel بشكل خاص على الكشف التلقائي عن حواداث السيارات.

لم تكشف عملاق البحث عن كافة تفاصيل مميزات الإصدار القادم Android Q خلال مؤتمر المطوريين I/O الأخير، حيث بدأ مطوري XDA في تسليط الضوء على مميزات أكثر يتم رصدها في الإصدار التجريبي الثالث من Android Q.

ولقد كشف عن ميزة جديدة في تحديث Android Q تختص بها جوجل إصداراتها من هواتف Pixel، حيث من المقرر أن تعمل هذه الميزة على دعم مستخدمي الهواتف بميزة كشف تلقائي عن حوادث السيارات المحتملة وذلك من خلال تطبيق جديد يعرف ب Safety Hub.

Advertisements

ولقد حصل مستخدمي هواتف Pixel على بعض المميزات الحصرية في السابق، والتي يأتي من بينها نمط التصوير الليلي أو في الإضاءة المنخفضة الي يعرف ب Night Sight والذي يأتي في تطبيق جوجل للكاميرة، إلى جانب ميزة التخزين الغير محدود للصور بجودة العرض الأصلية في تطبيق صور جوجل.

من جانب أخر لم يكشف مطوري XDA عن تفاصيل ميزة الكشف التلقائي عن حوداث السيارات المحتملة وكيفية عمل هذه الميزة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الميزة ستعتمد على جمع بيانات من أجهزة إستشعار مختلفة على الهاتف، مع بيانات من GPS لتحديد موقع السيارة، كما يمكن لمستشعر التسارع أن يكشف عن التوقف المفاجئ للسيارة على أن يعمل تطبيق Safety Hub على الإتصال بخدمات الطوارئ.

المصدر

اعلان

