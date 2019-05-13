تكنولوجيا: بالفيديو| اليابان تبدأ اختبار الجيل الثاني من قطار “الرصاصة”.. سرعته 400 كيلومتر في الساعة!

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بدأت اليابان اختبار الجيل الثاني من قطار “الرصاصة”، والذي أطلقت عليه اسم “ألفا-إكس” Alfa-X، والذي ستصل سرعته إلى 400 كيلومتر في الساعة، والمتوقع أن يقوم بالدخول إلى الخدمة العامة بحلول عام 2030.

وتم بناء القطار في مشروع تعاوني بين كاواساكي للصناعات الثقيلة وهيتاشي Hitachi، ومن المقرر أن يتم اختبار القطار لسنوات، سيقوم فيها القطار بالسفر طوال الليل ذهابا وإيابا، وبسرعته القصوى، بين مدينتي آوموري وسنداي.

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ويتماشى تصميم القطار مع السرعات العالية، فهو يملك مقدمة مدببة بطول 72 قدما، مصممة لتقليل مقاومة الهواء للقطار، ويساعد التصميم على تقليل الضوضاء التي يخلقها القطار، خاصة أثناء مروره عبر الأنفاق، كما تم تجهيز القطار بمكابح هوائية مثبتة على السقف، ولوحات مغناطيسية على الجانب السفلي من أجل كبح الحركة.

ورغم سرعة قطار ألفا-إكس الياباني، إلا أنه لن يصبح القطار الأسرع في العالم، فلا زال قطار شانغهاي المغناطيسي المعلق بالصين هو الأسرع في العالم، وذلك بسرعة 431 كيلومتر في الساعة.