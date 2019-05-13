تكنولوجيا: تسريبات حول أيفون iPhone XI.. لونان جديدان لم تقدمهما أبل من قبل في أجهزتها!

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تداولت المواقع التقنية شائعات حول إضافة أبل Apple للونين جديدين إلى خط إنتاج هواتفها الذكية أيفون iPhone، حيث من المتوقع أن يصدر أيفون بلونين جديدين تماما.

ومن المتوقع أن تقدم أبل اللونين الأخضر والأرجواني الفاتح (لافندر) بدلا من الأزرق ولون المرجان Coral، وذلك بحسب ما نشره الموقع التقني “ماكوتاكارا”، وثيق الصلة بشركة أبل في آسيا.

وقال الموقع أن الألوان الجديدة ستكون متاحة فقط في طرازات هواتف أيفون التي ستخلف جهاز أيفون iPhone XR، والتي تعمل بشاشات LCD بقياس 6.1 بوصة، وأنها لن تتاح في الأجهزة الأكثر تطورا، التي ستخلف أيفون iPhone XS.

ويرجح أن تصدر هواتف أيفون الجديدة، والتي سيكون اسمها أيفون إكس آي iPhone XI أو أيفون 11 (iPhone 11)، بالألوان الجديدة، وذلك حين إصداره في سبتمبر القادم، كما يرجح أن يصدر أيفون إكس آي iPhone XI في 3 مقاسات، هي 5.8 بوصة (ليخلف أيفون iPhone XS)، و6.5 بوصة (ليخلف أيفون iPhone XS Max)، و6.1 بوصة (ليخلف أيفون iPhone XR).