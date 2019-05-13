تكنولوجيا: أحدث التسريبات تقدم مزيد من التفاصيل لمواصفات هاتف Galaxy Note 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتسعد العملاق الكوري هذا العام لإطلاق أكثر من نموذج لهاتفها المميز Galaxy Note 10، وفي تسريبات جديدة اليوم نشرت تفاصيل عن أهم المميزات المقدمة من سامسونج في سلسلة Note هذا العام.

أحد أهم التفاصيل التي تأتي في تسريبات اليوم من MobielKopen حول هواتف Galaxy Note 10، تدور حول إختبار تقنية ومعايير HTML5 في نموذج الهاتف الذي يأتي برقم SM-N976V في benchmark، وهي معايير تتيح إختبار آداء المتصفحات المختلفة، إلا أنها لا تقدم الكثير من التفاصيل حول آداء الهاتف مع هذه المعايير.

وتكشف هذه التسريبات أيضاً على أن الهاتف يأتي بدقة عرض 1440 في 3040 بيكسل، وهي نفس دقة العرض المميزة لهاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس، كما تشير التوقعات إلى أن هذا النموذج هو إصدار Galaxy Note 10 Pro 5G لشركة Verizon.

ومن المقرر أن يضم هذا النموذج من هاتف Galaxy Note 10 Pro 5G شاشة مميزة بحجم 6.75 إنش، كما تتميز بأبعاد 19:9 كما في هاتف Galaxy S10.

أيضاً من بين المواصفات المتوقعة لهذا الإصدار الإطارات المميزة بالحجم النحيف جداً، مع قطع الشاشة الذي يضم الكاميرة الأمامية، حيث تشير أحدث التسريبات إلى أن سامسونج ستغير موقع ثقب الشاشة ليتوسط الشاشة كبديل لموقع الثقب في الجزء الجانبي من الشاشة في هواتف Galaxy S10.

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من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Note 10 سيأتي بكاميرة سيلفي واحدة، بينما يضم هاتف Galaxy Note 10 Pro اثنان من كاميرات السيلفي، على أن يدعم المستشعر الثاني عمق التصوير، كما تأتي سلسلة Galaxy Note 10 هذا العام بإعدادات متعددة للكاميرة الخلفية قد تصل إلى إعدادات رباعية في إصدار Note 10 Pro.

وتشير التوقعات إلى أن الكاميرة الخلفية تأتي في سلسلة Note بمستشعر 12 ميجا بيكسل مميز بعدسة متغيرة، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل يأتي بعدسات telephoto تدعم تكبير حتى مرتين، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل مع عدسات مميزة بزوايا واسعة جداً، وأيضاً يضم الإصدار الأكبر Galaxy Note 10 Pro مستشعر Time-of-Flight لتحسين تصوير bokeh وأيضاً الواقع المعزز من خلال جمع تفاصيل أكثر دقة في المشهد.

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