Skullcandy تكشف عن سماعات لاسلكية جديدة للأذن تهدف لمنافسة AirPods، وتكلف 80$ فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن سماعات AirPods من آبل لا تقدم بالضرورة أفضل عمر للبطارية ولا توفر الصوت الأفضل، إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم. نعتقد بأن الفضل في ذلك يعود جزئيًا إلى سهولة ربط هذه السماعات مع أجهزة iOS على عكس سماعات البلوتوث العادية حيث يمكن أن ينقطع الإتصال في بعض الأحيان.

لسوء الحظ، سماعات AirPods من شركة آبل ليست رخيصة، وإذا كنت تعتقد بأنه لا يمكنك تبرير دفع أكثر من 100 دولار أمريكي مقابلها، فلا داعي للقلق لأن شركة Skullcandy هنا مع خيار بديل. في الواقع، لقد قامت هذه الأخيرة بالكشف عن سماعات جديدة تدعى Skullcandy Indy، وهذه السماعات عبارة عن سماعات لاسلكية جديدة للأذن يُحتمل أن تتحدى AirPods، وذلك بفضل سعرها البالغ 80 دولار أمريكي.

بطبيعة الحال، هي لن تمنح المستخدم نفس الإقتران السلس الذي توفره سماعات AirPods، ولكن إذا لم تكن لديك أي مشاكل مع إستخدام سماعات البلوتوث، فيجب أن توفر سماعات Skullcandy Indy الجديدة تجربة جيدة للمستمعين. وستزود هذه السماعات المستخدمين بحوالي 4 ساعات من عمر البطارية ويمكن لعلبة الشحن إعادة شحنها ثلاث مرات إضافية، ليصل إجمالي عدد الساعات إلى 16 ساعة.

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هناك أيضا عناصر تحكم مدمجة تعمل باللمس لإجراء المكالمات وتغيير الأغاني وضبط مستوى الصوت. إذا أعجبتك هذه السماعات وكنت مهتمًا بالحصول عليها، فتوجه إلى موقع Skullcandy الرسمي على الويب للحصول على التفاصيل.