انت الان تتابع تفاصيل خبر مشروبات تقينا جفاف الفم في نهار رمضان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 06:51 مساءً - رغم أنّ شهر رمضان هذا العام قد حلّ في وقت تكون فيه الحرارة أقلّ من الأعوام الماضية، فإنه مع ذلك يشعر كثير من الطلاب والعمّال والموظفين بجفاف الفم في نهار رمضان، بسبب ما يبذلونه من مجهود.

وللتغلب على جفاف الفم، حافِظ على تناول أحد السوائل التالية:

الماء

يساعد بشكل كبير على ترطيب الفم وطرد السموم من الجسم، لذا ينصح الأطباء بتناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين الفطور والسحور.

الموز

تناوُل الموز أو شرب عصيره مهم جداً لترطيب الفم والجسم، لما يحتويه على كميات عالية من البوتاسيوم.

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العرقسوس

يعتبر شراب العرقسوس من الضيوف الدائمين على السفرة في رمضان بالوطن العربي، فهو يحتوي على كثير من المركبات المفيدة للجسم والتي تساعده على الاحتفاظ بالماء.

الطماطم

تحتوي ثمرة الطماطم على الأملاح والفيتامينات والمعادن، خصوصاً البوتاسيوم الذي يحتاجه الجسم، لذا ينصح بوجودها على مائدة الصيام، أو وجود عصيرها، لكن يجب عدم الإكثار منها، لأنها تحتوي على الأملاح المسببة للعطش.

العنب

يحتوي على حمض الألفا هيدروكسي وهو حمض طبيعي يحافظ على الجسم من الجفاف، لذا يُنصح بتناول كوب من عصير العنب في السحور للتخلص من جفاف الحلق.

الحليب

يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، كما أنه يحتوي على فيتامين "د"، وحمض اللبنيك، الموجود في اللبن الرائب.