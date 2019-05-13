تكنولوجيا: يعنى إيه "اليوم العالمى للاتصالات ومجتمع المعلوماتية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد العالم يوم الجمعة المقبل 17 مايو للاحتفال باليوم العالمى للاتصالات ومجتمع المعلوماتية، فى الوقت الذى تتزامن فيه مناسبتان هما اليوم العالمى لمجتمع المعلوماتية واليوم العالمي للاتصالات.
هو احتفال يجرى كل عام بداية من 1968، ويرعاه الاتحاد الدولى للاتصالات، وهو يرمز إلى ذكرى إبرام الاتفاقية الأولى التلغرافية الدولية وتأسيس الاتحاد الدولى للاتصالات، حيث تم اعتبار هذا اليوم على أنه اليوم العالمى للاتصالات، فيما يعد الاتحاد الدولي للاتصالات على أنه التنظيم المعترف به من هيئة الأمم المتحدة والموكل إليه مسئولية تنظيم عمليات الاتصالات على المستوى العالمى بين الإدارات المتعددة والمصالح المعلوماتية.
هدف اليوم العالمي للاتصالات
يهدف اليوم العالمى للاتصالات ومجتمع المعلومات، هو إذكاء الوعى بالإمكانات التى تتيحها الإنترنت وغيرها من أدوات تكنولوجيا المعلومات فى سبل بناء الجسور بين المجتمعات والاقتصادات.
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