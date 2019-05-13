تطبيقات Notch يمكنك استعمالها على جهازك الآن

تطبيقات Notch. قبل ان نبدأ بسرد مجموعة من التطبيقات ما معني كلمة Notch. الـNotch هو قطع في الشاشة استعملته الشركات المختلفة في هواتفها لتقليل الحواف بشكل كبير مع الإحتفاظ بمكان للكاميرا الأمامية و المستشعرات الأخرى و سماعة المكالمات. كانت اول شركة تستعمل هذا التصميم هي شركة Apple في جهاز IPhone X. و من ثم انتقل التصميم الي باقي الشركات كشركة Xiaomi و Huawei و OnePlus و Oppo. و تنوعت اشكال قطع الشاشة بشكل كبير. و في هذا الموضوع نبرز لك افضل التطبيقات التي يمكنك استعمالها لتخصيص منطقة الـNotch بشكل كبير.

بعض ابرز الهواتف بتصميم Notch

OnePlus 6 & 6T

Xiaomi Pocophone f1

Oppo F9

Huawei Mate 20

Huawei P30

Honor play

Honor 10

Galaxy A50 & A30

افضل تطبيقات Notch

Notch Battery Bar

طريقة جيدة لإستغلال مساحة الـNotch هي عن طريق عرض البطارية في نفس المساحة. عن طريق تطبيق Notch Battery Bar يمكنك اضافة شريط يحيط بمساحة الـNotch لعرض مستوى البطارية الحالي على جهازك. هذا التطبيق لا يتطلب اي صلاحيات خاصة. ولا صلاحيات Root. يمكنك تخصيص عرض و ارتفاع الشريط بحريتك. كما ان التطبيق يدعم كل اشكال الـNotch المختلفة. بدون اي مشاكل. فقط على نظام Android pie ستحتاج الى ايقاف نظام تحسين البطارية عن التطبيق.

لإيقاف نظام تحسين البطارية

افتح تطبيق Settings

اختر Battery

اختر Battery optimization

اختر التطبيق

من القائمة التي تظهر اختر Don’t optimize

Edge Mask

هذا تطبيق للإشعارات بشكل شبه اساسي. هو يعرض لك اضائة على طول الحافة الخاصة بالهاتف. تتغير الإضائة او تتحرك بناء على قدوم اشعارات او لا على الهاتف. هذا التطبيق يدعم كل اشكال الـNotch الموجودة. يمكنك تخصيص ارتفاع و عرض الحواف الملونة. و يمكنك ايضاً تخصيص شكل الإشعارات التي تظهر لك من خلال نفس التطبيق. يمكنك ايضاً تخصيص الألوان بحرية. و اختيار نمط و نتجميع الألوان التي تحب

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Energy Bar

ليس تطبيقاً يستهدف منطقة الـNotch بشكل خاص. بل هو تطبيق يختص في عرض شريط للبطارية و مستوى البطارية اعلى الـStatus Bar الخاص بالجهاز. يمكنك تخصيص سمك الشريط. و تخصيص الوانه بشكل كبير. على الرغم من انه لا يعرض نبسة البطارية بشكل رقمي. الا انه يمكنك تخصيص الوان الشريط ليتغير اللون كلما تنقص النسبة بقيمة 20% مثلاً فيمكنك ان تتوقع ما نسبة البطارية بلون الشريط فقط. او اختيار تدرج الوان. او ما يعجبك بكل حال

Muviz

تطبيق Muviz هو تطبيق تأثيرات ضوئية للصوت. يضيف لك تأثير ضوئي او ما يسمى بـVisualizer على شريط الإشعارات اعلى الشاشة. بحيث تتزامن هذه التأثيرات مع الصوتيات التي تخرج من الهاتف بهذا الوقت. و مع مقدار او شدة الترددات المختلفة و النغمات المختلفة لكل مقطع صوتي. يمكنك ايضاً ان تخصص شكل المؤثرات كما تحب. من ناحية اللون و الإنتشار و العرض و الشفافية. او حتى تبتكر الشكل الذي تحبه. و كل اعداداتك يتم حفظها على حساب Google الخاص بك.