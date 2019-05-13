تكنولوجيا: مواصفات هاتف Redmi Pro 2 تنشر في تسريبات جديدة من الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت تسريبات جديدة في الصين لمواصفات هاتف Redmi Pro 2 الذي يأتي كأحد الإصدارات المميزة هذا العام مع رقاقة معالج Snapdragon 855.

يأتي هاتف Redmi Pro 2 الذي رصد في تسريبات جديدة اليوم بمواصفات تحاكي هاتف Redmi Note 7، إلا أن هذا الإصدار يضم كاميرة منبثقة كبديل للنتوء العلوي في الشاشة، كما تتميز الكاميرة بدقة 20 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف Redmi Pro 2 بحجم شاشة 6.39 إنش، تدعم جودة عرض FHD بلس، مع حماية من طبقة زجاج Gorilla Glass 5، ويعد أحد إصدارات هذا العام أيضاً التي تضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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بينما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما تأتي البطارية بقدرة 3600 mAh، مع شاحن سريع بقدرة 27W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق، الأحمر إلى جانب اللون الأسود.

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