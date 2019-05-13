صور رسمية تستعرض لنا كاميرا الأكشن DJI Osmo Action Camera القادمة من شركة DJI

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام، تردد أن شركة DJI تتطلع لمنافسة شركة GoPro في قطاع كاميرات الأكشن. الآن بفضل بعض الصور التي تم تسريبها مؤخرًا من قبل موقع Photo Rumors، فيبدو أن لدينا فكرة عما قد نتوقعه فيما يتعلق بتصميم كاميرا الأكشن الأولى من شركة DJI. وعلاوة على ذلك، فقد تم الحصول كذلك على بعض المواصفات التقنية لهذه الكاميرا.

وفيما يتعلق بالتصميم، فيبدو أن شركة DJI قررت إستخدام نفس لغة التصميم المعتمدة في معظم كاميرات الأكشن المتاحة في السوق اليوم، ولكن نظرًا لحجم هذه الكاميرات، فهي لا توفر مساحة كبيرة لتقديم المزيد من الإبتكارات على مستوى التصميم. ووفقا لهذه التسريبات، فيبدو أن كاميرا الأكشن القادمة من شركة DJI ستضم شاشة في الأمام وشاشة أخرى في الخلف، مما يتيح للمستخدمين إستخدام هذه الكاميرا لإلتقاط بعض اللقطات في وضع السلفي كذلك. يبدو أن العدسة بارزة قليلاً كذلك، مما يجعل الكاميرا تبدو ” سمينة ” إذا جاز التعبير.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات، فقد ذكر الموقع المذكور آنفًا أن كاميرا الأكشن هذه القادمة من شركة DJI ستضم مستشعر CMOS بحجم 1/2.3 إنش وبدقة 12 ميغابكسل من شركة Sony، ومعالج الصور H2، كما أنها ستمتاز بالقدرة على تصوير الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية، فضلا تصوير اللقطات بتقنية HDR، ودعم التصوير الزمني ( Timelapse ) التلقائي. عمومًا، من المتوقع أن تقوم شركة DJI بالإعلان عن هذه الكاميرا في اليوم 15 مايو، لذلك لا تنسى العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.