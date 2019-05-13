الهاتف Oppo F11 Pro يحصل على لون جديد تطلق عليه الشركة إسم Waterfall Gray

فاطمة أيت طالب - دبي -

تم إطلاق الهاتف Oppo F11 Pro في البداية بلونين، والآن حصل هذا الهاتف على لون ثالث وهو اللون الرمادي المتدرج للأرجواني والذي تطلق عليه الشركة إسم Waterfall Gray. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللون الجديد متوفر في العديد من المناطق. في ماليزيا، هو متوفر على الموقع الرسمي لشركة Oppo وفي متاجر Lazada و Shopee أيضًا. وفي تايلاند، سيكون متوفرًا للطلب المسبق هذا الأسبوع. وفي الفلبين، سيصل قريبًا للإحتفال بالذكرى السنوية الخامسة على دخول العلامة التجارية إلى البلاد.

للتذكير، الهاتف Oppo F11 Pro يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD تملك الذاكرة العشوائية الخاصة بها للحفاظ على الطاقة، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 2.0، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة دقة 48 ميغابكسل وأخرى ثانوية لإستشعار معلومات العمق بدقة 5 ميغابكسل مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.8، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4. وجدير بالذكر أن الكاميرا الخلفية الرئيسية تستخدم تقنية البكسلات المتراصة لإلتقاط صور بدقة 12 ميغابكسل مع وعود بتحسين الحدة وخفض مستويات الضوضاء. هناك أيضًا وضع Ultra Night والذي سيعمل على نحو مماثل لوضع Night Sight في هواتف جوجل، ووضع Night Mode في هواتف Huawei.

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الهاتف Oppo F11 Pro يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Oppo VOOC مما يسمح وفقا لشركة Oppo بشحن هذه البطارية بالكامل في غضون 86 دقيقة. ومع ذلك، عملية الشحن تتم من خلال منفذ MicroUSB القديم، بدلا من USB Type-C. وبغض النظر عن البطارية، فالهاتف Oppo F11 Pro يستخدم كذلك المعالج MediaTek Helio P70 لمعالجة البيانات والمهام مع العلم بأنه يأتي أيضًا مع 4GB أو 6GB من الذاكرة العشوائية، كما أنه يأتي مع 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية غير القابلة للتوسع.