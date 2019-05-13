الكاميرا الأمنية الجديدة Blink XT2 من شركة أمازون توفر المزيد من الميزات للمستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - Ring ليست الشركة الوحيدة التي تملكها أمازون وتقوم ببيع كاميرات المراقبة. في العام 2017، قامت شركة أمازون كذلك بالإستحواذ على شركة Blink، وهي الشركة التي قررت اليوم الكشف عن كاميرا أمنية جديدة تدعى Blink XT2. هذه الكاميرا الأمنية الجديدة تأتي مع العديد من الميزات الجديدة بالإضافة إلى بطارية تعد بتوفير عامين من الإستخدام.

يمكن إستخدام Blink XT2 ككاميرا أمنية داخلية أو ككاميرات أمنية خارجية، ولن يضطر المستخدم إلى التعامل مع أي كابلات لأنها تعمل بإستخدام بطاريات AA. وتقول شركة Blink بأن هذه الكاميرا الأمنية الجديدة تستطيع العمل لنحو عامين قبل أن تحتاج لإستبدال البطاريات. هذا مماثل للإصدار السابق ولكنه يقدم ضعف الوقت أثناء إستخدامها في وضع المشاهدة المباشرة وتفعيل خيار التسجيل أثناء رصد الحركة.

تدعم هذه الكاميرا الأمنية الجديدة دقة FullHD وتكلف 89.99 دولار أمريكي فقط. تقوم شركة أمازون بتخزين جميع الأحداث المسجلة في الحساب السحابي للمستخدم مجانًا. هناك أيضًا ميزة إكتشاف الحركة المُحسنة وميزة التسجيل المباشر لمشاهدة ما يجري مباشرة وقتما تشاء وأينما أنت.

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ووفقا للمدير العام لشركة Blink، السيد Peter Besen، فقد صرح بالقول : ” بدءًا من 89.99 دولار أمريكي، توفر كاميرا Blink XT2 الجديدة خيارًا منخفض التكلفة وعالي الأداء للعملاء الذين يبحثون عن الأمان في المنزل بأكمله وراحة البال “. عمومًا، كاميرا Blink XT2 الجديدة متاحة للطلب المسبق إبتداء من اليوم.