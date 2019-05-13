Moleskine تكشف عن مفكرة ذكية قادرة على الإقتران بحسابك في خدمة Dropbox

فاطمة أيت طالب - دبي -
Moleskine ليست غريبة على إنشاء المفكرات الذكية أو المفكرات العادية. لقد حققت هذه الشركة القليل من الشهرة في الماضي من خلال دعمها للعديد من الخدمات السحابية مثل Evernote و Creative Cloud. وعلى ذكر ذلك، فقد قررت شركة Moleskine الآن الكشف عن المفكرة الذكية Moleskine+ Dropbox Smart Notebook، وكما يوحي إسمها، فهي تستطيع الإقتران بحسابك في خدمة Dropbox.
تعتمد هذه المفكرة الذكية الجديدة على تطبيق كاميرا مصاحب يُستخدم لإرسال صفحات من المفكرة إلى حساب Dropbox المٌقترن. يتوفر تطبيق Moleskine Page Camera على منصتي الأندرويد و iOS. يمكن إستخدامه لإلتقاط صورة لصفحة في المفكرة الذكية Moleskine+ Dropbox Smart Notebook، وستظهر لك بعد ذلك كصورة أو ملف نصي في حساب Dropbox.
تساعد المفكرة الذكية في هذه العملية من خلال النقاط الصغيرة التي تسطر صفحاتها. من المفترض أن تساعد تلك النقاط في التعرف على النص أثناء ظهور المربع على الزوايا في اللحظة التي يتم فيها إستخدام تطبيق الكاميرا المرافق لإلتقاط صور للصفحة.
يمكنك الحصول على نتيجة مماثلة إلى حد ما عن طريق إلتقاط صور للصفحات مع كاميرا هاتفك الذكي، ولكن المفكر الذكية تجعل الأمر أسهل كما أنها تغنيك عن الحاجة إلى إجراء نسخ إحتياطي يدويًا. يمكن للعملاء المهتمين الحصول على المفكرة الذكية Moleskine+ Dropbox Smart Notebook إبتداءً من اليوم مقابل 30 دولار أمريكي.
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