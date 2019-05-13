التحديث القادم للمتصفح Google Chrome سيوقف مواقع الويب التي تمنعك من المغادرة

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن على يقين من أنك واجهت بعض مواقع الويب المحتالة في الماضي حيث عندما تحاول الضغط على زر الرجوع، فهذا لا يعيدك إلى الصفحة السابقة. بدلاً من ذلك، يبدو أنه يتم تشغيل سكريبت خفي يفرض عليك البقاء على الموقع، مما يجعل الطريقة الوحيدة لمغادرة الموقع هي إغلاق المتصفح.

هذا سلوك مستفز للغاية ولكن يبدو أنه سيتم وضع حد له في المستقبل، فالمتصفح Google Chrome وغيره من المتصفحات الأخرى التي تعتمد على محرك الويب Chromium مثل Microsoft Edge ستعمل على منع ذلك. ووفقا لتقرير من موقع Naked Seurity، فيبدو أن التغيير القادم إلى محرك الويب Chromium سيعمل على منع مواقع الويب من إساءة إستخدام وظيفة زر الرجوع.

في هذا التغيير، سيتم تجاهل أي شيء يتم إضافته إلى سجل متصفح المستخدم لم يتطلب تدخل المستخدم. هذا يعني أن الطرق الحالية لإجبار المستخدمين على عدم المغادرة لن تعمل. ” يتمثل السلوك الجديد لزر الرجوع في المتصفح تخطي الصفحات التي أضافت إدخالات لسجل التصفح أو أعادت توجيه المستخدم دون الحصول على تدخل منه. لاحظ أن هذا التغيير يؤثر فط على واجهة مستخدم زر الرجوع والتقدم، وليس واجهات برمجة التطبيقات history.back/forward “.

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تمت الموافقة بالفعل على هذه التغييرات لبدء العمل عليها، ونأمل أن يتمكن مستخدمو Google Chrome من رؤية نتائج هذه التغييرات في المستقبل القريب. ويجب أن يستفيد المتصفح Google Chrome من هذه التغييرات على العديد من منصات التشغيل، بما في ذلك Windows و Mac و Linux و ChromeOS و Android.