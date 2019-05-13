شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشتغل إزاى.. هكذا يعمل "ماوس" الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الفأرة أو "الماوس" من العناصر المهمة فى أى جهاز كمبيوتر أو لاب توب، لكن هل فكرت يوما فى الآلية التى يعمل من خلالها الماوس وكيف يمكن لهذه القطعة تحريك المؤشر على الشاشة، وهو ما سنوضحه فى السطور التالية:

كيفية عمل "الماوس"

فى البداية يجب معرفة أنه توجد هناك مجموعة مختلفة من الماوس، لكن أكثرها انتشارها هو الماوس الضوئى الموجود بين أيدينا فى الوقت الحالى، وقد تم إنتاجه لأول مرة فى عام 1999، وهو يضم كاميرا صغيرة تلتقط حوالى 1500 صورة فى الثانية، بالإضافة إلى وجود باعث للضوء يرسل الضوء على السطح وهذا الضوء المرتد ينعكس على شريحة الكترونية "مستشعر" CMOS، والذى يرسلها بدوره إلى معالج الإشارات الرقميDSP، وذلك لتحليل الإشارة المرتدة عن الضوء الساقط على السطح الذى يتحرك عليه الماوس.

ويمكن تبسيط فكرة عمل الماوس كما يلى:

- عند تحريك الماوس على أى سطح، يتحرك شعاع الضوء والذى غالبا ما يكون أحمر، وينعكس مرة أخرى على الخلايا الضوئية الموجودة داخل الفأرة.

- الخلايا الضوئية تتصل بمعالج، يقوم بتحليل الصور التى تصل إليه من هذه الخلايا.

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- يجرى بعد ذلك مقارنة الصور التى تم التقاطها مع الصورة السابقة لها، وذلك لتحديد المسافة التى تحركها الفأرة على سطح المكتب، ليتم إرسال حركة الفأرة الجديدة إلى الكمبيوتر.

- يقوم الكمبيوتر بعد ذلك بتحريك المؤشر على الشاشة، وفقا للإحداثيات التى وصلت إليه من معالج الصور الموجود فى الفأرة.