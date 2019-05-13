شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم مسلم .. "الجزرى" أول من ابتكر الروبوت لخدمة المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علماء المسلمين لديهم إسهامات عبر التاريخ تؤكد أنهم رواد العلوم منذ مئات السنين، وفى شهر رمضان نقدم سلسلة كاملة عنهم، وحلقة جديدة كل يوم عن عالم مسلم له ميراث كبير مثل "الجزرى" الذى سبق العالم فى تطوير أول روبوت لخدمة المسلمين ومساعدتهم على الوضوء، إضافة إلى العشرات من الابتكارات المختلفة.

من هو الجزرى؟

هو بديع الزمان أَبو العز بن إسماعيل بن الرزاز الجزرى، والذى تم تلقيبه بـ "الجزري"، ولد فى 1136م وتوفى فى 1206، وهو عالم مسلم عربى يعتبر من أعظم المهندسين والميكانيكيين والمخترعين فى التاريخ، وقد ولد الجزرى فى منطقة جزيرة ابن عمر التى تقع فى الأقاليم السورية الشمالية على نهر دجلة، وقد حظى الجزرى برعاية الحكام فى منطقته، وقد أصبح كبير مهندسى الميكانيكا فى البلاط.

ابتكاراته

صمم الجزرى آلات كثيرة ذات أهمية كبيرة كثير منها لم يكن معروفا فى أى مكان فى العالم من قبل، بما فى ذلك آلات رفع الماء، وساعات مائية ذات نظام تنبيه ذاتى، وصمامات تحويل، وأنظمة تحكم ذاتى، وكثير غيرها شرحها فى مؤلفه الذى أسماه "الجامع بين العلم والعمل النافع فى صناعة الحيل"، وذلك بحسب موقع historiafactory العلمى.

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- ابتكار الروبوت

ابتكر الجزرى روبوت فى شكل غلام منصب يمسك فى يده إبريق ماء، وفى اليد الأخرى منشفة، وعلى عمامته طائر، وعند موعد الصلاة يصفرالطائر، ثم يتقدم الخادم نحو سيده، ليصب الماء فى الإبريق بمقدارمعين، وعقب الانتهاء من الوضوء يقدم له المنشفة، ثم يعود إلى مكانه.

كما ابتكر الجزرى آلة فى شكل "نادلة" لتقديم الشاى والماء ومختلف المشروبات، حيث كانت تقوم بتخزين المشروبات فى خزان معين، ثم تقوم بصبه فى وعاء، كما ابتكر الجزرى آلة لغسل اليدين تعتمد على التدفق المفاجئ للمياه، وقد تم استخدام هذه الفكرة فى تصميم مراحيض التنظيف الحديثة وقد تمثلت هذه الآلة فى هيئة أنثى تقف فى حوض مملوء بالماء، وبعد قيام المستخدم بغسل الأيدى وسحب الرافعة تقوم مصارف المياه بمساعدة الأنثى الآلية بإعادة ملء الحوض مرةً أخرى.