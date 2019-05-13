Telegram يُعد من افضل و اكثر تطبيقات المحادثات اماناً. لماذا ؟...

Telegram. في عالم ملئ بتطبيقات المحادثات المختلفة. و البحث عن الأمان و الخصوصية. و سرعة التواصل و الحديث مع اصدقائك على الإنترنت. يقف تطبيق Telegram الذي يتميز بمميزات عديدة لا توجد في تطبيقات اخرى. و بما ان تطبيق BBM سيتوقف عن العمل قريباً هذا العام فإن التطبيقات التي تختص بالخصوصية بالمقام الأول. لذلك في هذا الموضوع فإننا نناقش لماذا يعد تطبيق Telegram احد افضل تطبيقات المحادثات بالفعل.

لتحميل تطبيق Telegram

مميزات Telegram

الخصوصية

السرعة

التخزين السحابي

سهولة الوصول

دعم الـBots

الخصوصية

الخصوصية هي احد محاور التطبيق الأساسية. يبحث التطبيق بشكل كبير عن باقي التطبيقات. بداية من تشفير الرسائل بشكل كامل. و الذي قد قررت الشركة الا تمنح اي احد طريقاً لفك التشفير الخاص بالرسائل. ولا يمكن فك التشفير بسهولة. بالإضافة الى امكانية الإحتفاظ بخصوصيتك اذا كنت عضواً في مجموعات محادثات فلن يمكن لأي احد بالمجموعة الوصول الى رقمك الخاص نهائياً. و يمكنك الحديث مع اي احد بدون الحاجة لمعرفتك لرقمه

السرعة

يتميز التطبيق بسرعته العالية في المراسلة. حيث انه و على سرعات انترنت ضعيفة لا يواجه مشكلة في ارسال الرسائل او تأخرها. ولا يتوقف التطبيق عن العمل. ولا تواجه مشكلة في السيرفرات كما يحدث في تطبيق Whatsapp و تطبيق Messenger في بعض الوقت. غير انه تطبيق خفيف للغاية و سريع الإستعمال بواجهة خفيفة و Animation جيدة للغاية. فهو اسرع من باقي التطبيقات سواء من ناحية سرعة ارسال الرسائل او من ناحية التطبيق نفسه

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التخزين السحابي

تبدو هذه ميزة غريبة على تطبيق محادثات على الإنترنت. و لكن قبل ان نتكلم عن هذه الميزة يجب ان تعرف ان تطبيق whatsapp مثلاً يقوم بتخزين الرسائل على مساحة التخزين الداخلية للجهاز. لكن العكس في تطبيق Telegram. حيث انه يخزن كل رسائلك على السيرفرات الخاصة بالشركة. تخزيناً سحابياً كاملاً. بل انه يمكنك استعمال التطبيق كخدمة تخزين سحابي خاصة بك ايضاً. لتخزن عليها صوراً مختلفة. او ملفات مختلفة حتى و ذلك عن طريق محادثة تسمى بـSaved Messages و التي تحتوى على كل المحتوى الخاص بك. و يمكنك الوصول الى اي شئ قد قمت بحفظه عليه في اي وقت. انا استعملها لتخزين العديد من الروابط و النصوص حتى.

سهولة الوصول

من شروط تطبيق المحادثات الناجح ان تستطيع الوصول الى كل محادثاتك بسهولة. Whatsapp مثلاً لا يمكنك الوصول الى محادثاتك من جهاز الكمبيوتر الا اذا كان هاتفك متصلاً بالإنترنت. و هذا ما يجعل امكانية الوصول عليه اصعب من تطبيقات عدة. لكن تطبيق Telegram مثلاً فالأمر مختلف معه. حيث انه يمكنك الوصول الى كل محادثاتك بدون الحاجة لوجود اتصال بالانترنت على الهاتف. و يمكنك الوصول الى الرسائل من على اي نظام تشغيل حيث انه مدعوم على جميع انظمة التشغيل تقريباً.

دعم الـBots

تصور انك مسئول عن مجموعة محادثات على Telegram و تريد ان توضح القوانين التي تريد احترامها بالمجموعة. هل سترسل رسالة لكل عضو جديد يدخل بالقوانين ؟. او انك تريد عمل استطلاع بين الأعضاء على شئ ما. فهذه ميزة اضافية بأن التطبيق يدعم ما يسمى بـBots. و هي عبارة عن حسابات مبنية على الذكاء الإصطناعي يمكنك برمجتها لمهمة ما. و لكل واحد غرض خاص به. الـBots تساعدك في عدة مهام بسهولة. و هذه ميزة اضافية للتطبيق.