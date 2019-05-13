تكنولوجيا: مواصفات وسعر هاتف OnePlus 7 Pro قبل مؤتمر وان بلس غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق غداً 14 من مايو مؤتمر العملاق الصيني وان بلس للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus 7 Pro، وفي تسريبات جديدة اليوم كشف عن مواصفات كاملة للهاتف مع مستوى التسعير الذي ينطلق به إلى الأسواق.

يأتي هاتف OnePlus 7 Pro بشاشة تعرف بFluid AMOLED مميزة بحجم 6.67 إنش مميزة بدقة عرض 3120 في 1440 بيكسل، مع معدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

ويدعم هاتف OnePlus 7 Pro رقاقة معالج Snapdragon 855، مع إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت في نماذج أخرى في ذاكرة UFS 3.0، ويدعم الهاتف كرت شاشة Adreno 640، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، وشاحن Warp Charge 30.

ويضم هاتف OnePlus 7 Pro كاميرة أمامية منبثقة مع مستشعر IMX471 من سوني بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما يضم كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.6 ويدعم ميزة التثبيت البصري، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا واسعة مع فتحة عدسات f/2.2 وزاوية عرض 117 درجة، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 ودعم تكبير بصري حتى 3 مرات.

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سعر هاتف OnePlus 7 Pro

يتوفر هاتف OnePlus 7 Pro بثلاثة نماذج تختلف في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية

نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 785 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 840 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 12جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 920 دولار.

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