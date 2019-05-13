إستخدام هاتفك أثناء تواجدك في متجر قد يؤدي بك إلى شراء أشياء لا تحتاج إليها في الأصل

فاطمة أيت طالب - دبي - من الناحية المثالية، يجب أن نكون جميعًا منضبطين بما فيه الكفاية إذا كنا نسير في متجر من أجل شراء عنصر معين. ومع ذلك، هل وجدت أن هناك أوقاتًا حيث تمشي في متجر فقط للتنزه وإنتهى بك المطاف بشراء أشياء أكثر مما تحتاجه بالفعل؟

تبين أن هاتفك قد يكون السبب وراء شرائك للأشياء التي قد لا تحتاج إليها. في دراسة نشرت في مجلة أكاديمية علوم التسويق، وجد فريق من الباحثين أن إستخدام هاتفك أثناء تواجدك داخل متجر يمكن أن يؤدي بك إلى شراء أشياء أنت بغنى عنها.

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إستطلعت الدراسة 2520 من المتسوقين الذين قاموا بالتسوق في متجر كبير، ووجدوا أن أولئك الذين إستخدموا هواتفهم أثناء وجودهم في المتجر، إشتروا عناصر أكثر لم يخططوا لشرائها في الأصل بنسبة 9 في المئة. ووفقا للباحث Michael Sciandra، فقد صرح بالقول : ” سرعان ما أصبحت الهواتف المحمولة المشتت الرئيسي لكثير من المستهلكين، وهي توفر شكلاً فريدًا من الإعاقة “.

وأضاف : ” قد تؤثر النتائج التي توصلنا إليها على مواقف المستهلكين إتجاه إستخدام الهاتف المحمول أثناء التسوق وإقناعهم بالتأمل في كيفية تأثير هذه الأجهزة على حياتنا، سواء بشكل إيجابي أو سلبي “. لذا في المرة القادمة التي تكون فيها في المتجر، فربما من الأفضل لك إستكمال مهمة التسوق أولاً قبل اللعب بهاتفك، إلا إذا كنت تريد أن ينتهي بك المطاف بشراء أشياء لا تحتاج إليها.