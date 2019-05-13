شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من جديد.. عضوة بمجلس الشيوخ الأمريكى تطالب بتفكيك فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تعد السيناتورة "إليزابيث وارن" المرشحة الرئاسية الوحيدة التى تتطلع إلى إمكانية تفكيك فيس بوك، حيث صرحت مؤخرا السيناتور كامالا هاريس العضوة بمجلس الشيوخ الأمريكى، فى مقابلة مع شبكة CNN بأنها تعتقد أنه ينبغى على الولايات المتحدة "أن تنظر بجدية" فى تقسيم الشبكة الاجتماعية فيس بوك.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقالت "هاريس:" إن فيس بوك "أداة مساعدة" غير منظمة على نحو فعال، ويجب تفكيكها"، فيما يأتى ذلك بعد أيام من استخدام كريس هيوز، المؤسس المشارك لفيس بوك، لمطالبة لجنة الاتصالات الأمريكية FTC بتفكيك شبكة فيس بوك إلى 3 شركات مختلفة.

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لكن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى كان لهم مواقف مختلفة، حيث عرضت السيناتورة آمى كلوبوشار زيادة الرقابة على مكافحة الاحتكار دون الدعوة تحديداً إلى انقسام فيس بوك، فى حين قال السناتور "كورى بوكر" إن على الرئيس ألا يمارس "معتقدات شخصية" ويعلن عن الشركات التى سيقوم بتفكيكها.

من جانبه رد فيس بوك فى وقت سابق من خلال مقال كتبه نائب رئيس الشؤون العالمية للشركة "نيك كليج"، برفضه فكرة الانفصال، إلا أنه تراجع عن دعوات لتنظيم أكثر صرامة لوسائل التواصل الاجتماعى، وقال إن هذا من شأنها محاسبة الشركات على نحو أفضل، وستضمن أن تكون "القواعد" متسقة مع القيم الحكومية.