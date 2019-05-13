أدى تزايد أعداد مستخدمي الهواتف الذكية بشكل هائل سنويًا، إلى تطور تطبيقات تخدم العديد من المجالات لتستحوذ على اهتمام المستخدمين، وأصبح لزامًا على رواد الأعمال والشركات أن يأخذوا هذا التغيير بعين الاعتبار.

يحتاج رواد الأعمال إلى بعض تطبيقات الإنتاجية، التي يمكن أن تساعد في متابعة سير العمل وتطوره، وتعزيز وجود أنشطتهم التجارية على الإنترنت بشكل أكثر كفاءة.

فيما يلي 5 تطبيقات لرواد الأعمال تساعدهم على زيادة الإنتاجية:

1- تطبيق Airtable:

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يتيح لك تطبيق Airtable تنظيم أي شيء تحتاجه لعملك، ابتداءً من تشكيل فرق العمل، وحتى بناء قواعد بيانات تنظيمية مخصصة للمشاريع، أو للعملاء، أو غير ذلك.

كما يمكنك من خلال التطبيق إدارة علاقات العملاء بسهولة، وإدارة المشاريع والمهام، وإنشاء تذكيرات Reminders مخصصة للحفاظ على أداء المهام في توقيتاتها المحددة، بالإضافة إلى إمكانية التواصل والمتابعة مع فريق العمل.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

2- تطبيق Cloze:

مع تطبيق Cloze سيكون لديك مساعد شخصي في عملك متاح في جميع الأوقات، حيث يساعدك على تذكر مواعيد الاجتماعات، والمهام المهمة.

لا يتطلب التطبيق إدخال المزيد من البيانات، حيث يدعم بعض ميزات الذكاء الاصطناعي، التي تقوم تلقائيًا بتتبع بريدك الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية، والاجتماعات، والمستندات، وتطبيق الملاحظات، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وكل شيء من عشرات الخدمات الأخرى، ثم يقوم بتنظيم كل شيء من أجلك.

يمكن للتطبيق أتمتة العديد من المهام مثل: إنشاء ملف تعريفي لكل عميل تلقائيًا؛ لمساعدتك في إدارة جدول أعمالك اليومي، وإرسال رسائل تذكير تلقائية عندما يحين موعد مهم، وربط الملفات تلقائيًا بجهات الاتصال الخاصة بك، وغير ذلك الكثير.

كما يمكنك استخدام هذا التطبيق في إدارة البريد الإلكتروني الخاص بك، حيث يمكنه تذكيرك إذا لم تتلق ردًا على رسالة بريد إلكتروني مهمة، وإخطارك عندما يفتح المستلم رسالة بريد إلكتروني، أو ينقر على رابط أرسلته، وجدولة الرسائل لإرسالها في مواعيد مناسبة.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

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3- تطبيق Zoom:

لم يعد الاجتماع مع العملاء أو أعضاء فريق العمل يتطلب منك مغادرة مكتبك، حيث يعتبر تطبيق Zoom من أهم تطبيقات عقد الاجتماعات والمؤتمرات عبر الإنترنت، ويتيح لك دعوة ما يصل إلى 100 شخصٍ للانضمام إليك عبر الفيديو.

كما أن هذا التطبيق لا يُعد خيارًا مثاليًا لعقد الاجتماعات والمؤتمرات عبر الإنترنت فحسب، بل يمكّنك أيضًا استخدامه من جذب جمهور أكبر لعلامتك التجارية، من خلال عقد الندوات عبر الإنترنت، حيث يتيح لك عقد المؤتمرات عبر الإنترنت، وإرسال النصوص الجماعية الآمنة، والصور، وملفات الصوت، ومشاركة الفيديو بفضل تكامله مع تطبيق Zoom Chat.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

4- تطبيق Harvest:

يساعدك تطبيق Harvest في تتبع مسار الوقت المخصص لتنفيذ مشروع ما، بالإضافة إلى إمكانية تتبع نفقات ذلك المشروع في الوقت نفسه، حيث يتيح لك التطبيق إنشاء عدادات زمنية لمتابعة تنفيذ مشروعات، أو مهام معينة، وكذلك تصوير إيصالات المصروفات التي يتم إنفاقها لتنفيذ هذه المشروعات، أو المهام، وحفظها.

يمكنك أيضًا إرسال إيصالات استحقاق سداد للعملاء، واستلام إشعارات من خلال التطبيق عند قيام العملاء بإتمام الدفع نظير مشروع أو مهمة تم إنجازها.

التطبيق متاح على متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام أندرويد، ولمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

5- تطبيق Swipes:

يساعدك تطبيق Swipes على جمع كل المهام تلقائيًا في مكان واحد، وتنظيمها وفقًا لأولوياتك الشخصية، ثم العمل على مهمة تلو الأخرى لتحقيق تركيز أفضل.

يتيح لك Swipes التخطيط ليومك؛ مع التركيز على ما هو مهم حقًا، لإرشادك بشكل طبيعي لتحسين عاداتك، وسير عملك، وعند البدء في استخدامه سرعان ما تجد نفسك تقضي وقتًا أقل في تنظيم الجدول الزمني الخاص بك.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، تضم ثلاث علامات تبويب: الأولى فيها الجدول الذي يضم المهام الحالية، وما نُفذ، ويمكنك نقل المهام بسرعة عندما تتغير حالتها، والثانية مختصة بجدولة الأشياء Scheduling things حيث تضم تخطيط المهام، والأحداث المتكررة، وتعيين تذكيرات، وملاحظات، والثالثة فيها المهام التي نُفذت بالفعل.

التطبيق متاح على متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام أندرويد، ولمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.