تكنولوجيا: تسريبات مصورة لكاميرة الأكشن OSMO القادمة من DJI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة اليوم على أن شركة DJI في طريقها للإعلان عن إصدارها القادم من كاميرات الأكشن OSMO التي رصدت بالفعل اليوم في تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات الكاميرة.

تعد كاميرة DJI OSMO أحدث كاميرات الأكشن المرتقب الإعلان الرسمي عنها خلال أيام، لتنافس في سوق كاميرات الأكشن الذي تسيطر عليه شركة GoPro بحصة كبيرة بالفعل.

ولقد رصدت بعض مواصفات كاميرة DJI OSMO اليوم مع صور تستعرض تصميم الكاميرة قبل الإعلان الرسمي، حيث تجمع DJI بعض المميزات التي قد تشكل مصدر جذب للمستخدمين ومن بينها:

نظام تثبيت بصري للصورة

اثنان من شاشات LCD

مستشعر IMX377 من سوني إلى CMOS بدقة 12 ميجا بيكسل بحجم 1/2.3

معالج للصور Ambarella H2

مستشعر FOV بزاوية عرض 145 درجة وفتحة عدسات f2.8

سرعة غلق المصراع 1/8000-120في الثانية

تدعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة حتى 8 مرات أكثر بدقة 4K60p

تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل 120k

تدعم تقنية HDR ونمط آلي لتصوير مع فاصل زمني time-lapse

تأتي بأنماط متنوعة للتصوير منها التصوير المستمر، التصوير المتعدد، تصوير بفاصل زمني، أو تصوير مع عد تنازلي.

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كما تعد كاميرة DJI OSMO أول إصدار من كاميرات الأكشن التي تضم اثنان من شاشات LCD في الجهة الأمامية والخلفية من تصميم الكاميرة، ومن المقرر أن تهدف هذه الكاميرة تصوير السيلفي، كما تدعم ميزة البث المباشر بفضل تصميم الكاميرة مع الشاشة الثانية التي تدعم المستخدم في مراقبة العرض والإطارات أثناء التصوير.

من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن كاميرة DJI OSMO تأتي بتصميم مقاوم للماء دون إستخدام حافظة، وهي ميزة تفتقر إليها كاميرات الأكشن بشكل عام.

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