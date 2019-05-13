ألعاب الأجهزة المحمولة تكسب المزيد من الشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لمسح أجرته جمعية برامج الترفيه المعروفة إختصارًا بإسم ESA، والذي شمل ما يصل إلى 4000 أمريكي، فقد إتضح أن 60 في المئة منهم يقومون بتشغيل الألعاب على هواتفهم الذكية.

لا تزال الحواسيب الشخصية وأجهزة الألعاب المنزلية تحظى بشعبية كبيرة جدًا، ولكن الألعاب المصممة للأجهزة المحمولة هي الأسرع نموًا على الإطلاق. والشيء الأكثر من ذلك، هو أن اللاعبون ينفقون الآن أكثر من أي وقت مضى على الألعاب. يبلغ متوسط العمر 33 عامًا وأنفق المستخدمون 20 في المئة أكثر من العام الماضي و85 في المئة أكثر من العام 2015.

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ما يقرب من 65 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية يشغلون الألعاب، وفي معظم الحالات، يلعبون ألعابًا عادية. ونحو 60 في المئة من هؤلاء اللاعبين في البلاد يفضلون اللعب على هواتفهم الذكية على الرغم من أن 50 في المئة من جميع اللاعبين لا يزالون يفضلون أجهزة الألعاب المنزلية والحواسيب الشخصية الخاصة بهم.

إنه تحول مثير للإهتمام في الإتجاهات، لذلك فمن المنطقي بالنسبة للشركات المصنعة بدء التركيز على تحسين قدرات اللعب على الهواتف الذكية والميزات المتعلقة بالألعاب، فضلا عن إطلاق المزيد من الهواتف الذكية المصممة في المقام الأول للاعبين. وبسبب هذا الإتجاه المثير للإهتمام في سوق الألعاب، رأينا أيضًا المزيد من الشركات تقوم بإنشاء خدمات بث الألعاب الخاصة بها عبر السحابة، مثل خدمة Google Stadia من شركة جوجل والتي تتيح للاعبين تشغيل الألعاب، بما في ذلك الألعاب التي تتطلب الكثير من قوة المعالجة على هواتفهم الذكية، وأجهزتهم المتوافقة الأخرى.