الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

مصراوي
كواليس سقوط "جزار الموت"أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الـ48 ساعة المقبلين على مدار يومين اليوم الاثنين، وغدًا الثلاثاء، بالإضافة إلى درجات الرطوبة وسرعة الرياح.
وذكرت الهيئة، أنه من المقرر أن يكون الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.
وتمثلت الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الاثنين، في شبورة على المناطق الشمالية الشرقية والغربية، ونشاط للرياح على القاهرة تصل سرعتها إلى 17 عقدة وتكون شمالية...
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