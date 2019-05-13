شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. من المسئول عن ظهور يوتيوب فى حياتنا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حياتنا مليئة بالجنود المجهولة التى تساهم فى تبسيط الحياة من حولنا وتنقلنا خطوات من التقدم للأمام، لذلك نقدم سلسلة كاملة عن أبرز هذه الشخصيات ولعل على رأسها من أطلقوا اليوتيوب الذى أصبح جزء مهم من يومنا الطبيعى حاليا.

وفقا لما ذكره موقع " Whoinventedit" التكنولوجى، تأسس موقع يوتيوب فى عام 2005 وهو حتى الآن موقع الفيديو الأكثر شعبية فى العالم، بملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم؛ والذى يسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو التي ينشرها الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، وتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

فيما تم إنشاء موقع يوتيوب من جانب ثلاثة موظفين سابقين فى PayPal فى عام 2005، وهما المؤسسون ستيف تشن وتشاد هيرلي وجاويد كريم.

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من هم مؤسسى يوتيوب؟

ولد ستيف تشن في عام 1978، وهو أمريكى تايوانى، فإنه ولد في تايوان لكنه هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان في الثامنة من عمره، كما أنه كان موظفًا سابقا في فيس بوك، لكنه غادر بعد بضعة أشهر لبدء تشغيل يوتيوب، ويشغل حاليًا منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في يوتيوب على الرغم من أن جوجل قد اشترته.

أما عن جاويد كريم فقد ولد في عام 1979 وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1992 مع عائلته من ألمانيا، ثم ترك الجامعة ليكون موظفًا مبكرًا في PayPal، لكنه تابع دراسته وحصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر عام 2004.

فيما ولد تشاد هيرلي في عام 1977، حيث عمل لفترة كمهندس تنفيذي في شركة إيباي قسم الدفع الإلكتروني "باي بال"، وشملت أحد مهماته على تصميم الشعار الخاص للباي بال قبل أن يبدأ العمل مع ستيف تشين وجاود كريم، وكان هيرلي مسئولا عن ربط ومشاركة الفيديوهات من اليوتيوب إلى المواقع الأخرى والعكس.

وفي عام 2006، بعد أقل من عام من العمل، تم شراء يوتيوب بواسطة جوجل مما سمح لجميع المستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل مثل Gmail بتسجيل الدخول إلى يوتيوب باستخدام بيانات اعتماد جوجل الحالية الخاصة بهم.