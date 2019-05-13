شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Fortnite و Apex Legends ألعاب غيرت عالم صناعة ألعاب الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هزت لعبتا "Fortnite" و "Apex Legends" عالم صناعة ألعاب الفيديو بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وعززت وضع منشئيها وكذلك بائعى التجزئة وصناع الألعاب، ولكنها ألحقت الأذى بالناشرين المنافسين ودفعت ببعض الاستوديوهات إلى الإغلاق.

ووفقا لتقرير من موقع businessinsider البريطانى فتعد لعبة "Fortnite" هى الأكثر شعبية فى العالم مع حوالى 250 مليون لاعب، وحققت أرباحًا تصل إلى 2.5 مليار دولار تقريبًا من مبيعات العناصر الافتراضية فى عام 2018، كما حققت الشركة المطورة للعبة Epic Games أرباحًا بقيمة 3 مليارات دولار من "Fortnite" وألعابها الأخرى فى العام الماضى.

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Apex Legends

وجذبت "Apex Legends" التى تم إطلاقها فى فبراير اهتمام العالم مع أكثر من 50 مليون لاعب فى الشهر الأول من الإطلاق، وقال الرئيس التنفيذى أندرو ويلسون أن حوالى 30٪ من لاعبى اللعبة جددوا على EA.

ودفعت صافى حجوزات EA بنسبة 24 ٪ إلى 854 مليون دولار فى الربع الأخير، توقعت الإدارة أن تولد "Apex Legends" حجوزات صافية تتراوح بين 300 مليون دولار و 400 مليون دولار فى هذه السنة المالية.

يذكر أن هناك شركات أخرى استفادت من الضجيج حول "Apex Legends" و "Fortnite"، إذ ارتفعت صافى مبيعات GameStop من الملحقات بنسبة 22 ٪ إلى 957 مليون دولار فى السنة المالية الماضية.