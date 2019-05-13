شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة جوية مروعة تصيب طائرة مدنية قبل قليل ومقتل 41 من ركابها حتى الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بت النار بطائرة ركاب تابعة لشركة Aeroflot الروسية، أثناء هبوط اضطراري قامت به، الأحد، في مطار Sheremetyevo، بموسكو، وهو واحد من 3 مطارات بالعاصمة الروسية، فقضت النار المشتعلة على 41 من أصل 79 كانوا على متنها، منهم طاقم من 6 أفراد، فيما نالت الجراح والتشوهات من بعض الناجين، على حد ما بثت وكالة “إنترفاكس” Interfax الروسية للأنباء. ونقلت “انترفاكس” عن لجنة التحقيق الروسية، مساء الأحد، أن هناك 37 ناجياً من بين 78 شخصاً كانوا على متن الطائرة الروسية المنكوبة. وكان المحققون قالوا في وقت سابق إن 13 شخصاً لقوا حتفهم في تحطم الطائرة. وكانت الطائرة، وهي طراز Sukhoi Superjet 100 روسية الصنع، متجهة من موسكو إلى مدينة Murmansk حين اندلعت النار في أحد محركاتها، إلا أن الحريق الذي قد يكون سببه عطل بنظامها الكهربائي، وبدأ بعد 40 دقيقة من إقلاعها من مطار العاصمة الروسية، انتشر في جزء أكبر منها، وأصبح صعباً السيطرة عليه ومكافحته وهي محلقة في الجو، لذلك عاد بها طيارها إلى المطار الذي أقلع منه، وقام بهبوط اضطراري وهي مشتعلة بالنار، وفق ما نراها بالفيديو الرئيسي. وانتشر عدد كبير من الفيديوهات المتنوعة عن الحادث، أحدها مرفق، وتعرضه “العربية.نت” الآن، وهو للركاب وهم يغادرون الطائرة بعد هبوطها مشتعلة بالنار على مدرج المطار، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن وكالة “تاس” للأنباء، أن التحقيقات بدأت للتأكد من السبب الحقيقي لاندلاع النار، علماً أنها وجهت نداء استغاثة بعد إقلاعها، تلته في القيام بهبوط اضطراري لكنها لم تنجح في المرة الأولى، وفي المرة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت فيها النار. وذكر موقع “فلايت رادار” المتخصص أن الطائرة أقلعت في الساعة 18:03 (15:03 غرينتش) وتحدث قبطانها عن تعرضها لحادث أثناء التحليق في الساعة 18:11 قبل أن يوجه نداء استغاثة في الساعة 18:25. وأوضحت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن “تحقيقاً جنائياً فتح لانتهاك قواعد السلامة”. ولا تزال أسباب الحريق مجهولة، فيما قالت وكالة “ريا نوفوستي” إنه قد يكون ناتجاً عن خلل في نظام الكهرباء.

