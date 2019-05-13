شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تنجح خدمات يوتيوب للموسيقى فى منافسة أبل وسبوتيفاى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل منذ فترة عن دمج خدمتى Google Play Music و YouTube Music، ويزعم تقرير جديد صادر عن بلومبرج أن عدد مشتركى خدمتى جوجل يبلغ الآن 15 مليون مشترك، مما يجعلها بعيدة بعض الشىء عن منافسيها Apple Music و Spotify، اللذين يمتلكان 50 مليون و 100 مليون على التوالى.
وفقًا لـ Google، نمت قاعدة مستخدمى YouTube Music و Premium بنسبة 60% على أساس سنوى، ورفض يوتيوب التعليق على العدد الإجمالى للعملاء خدمته المدفوعة، لكنه قال إن عدد المشتركين فى YouTube Music و Premium نما بين مارس 2018 ومارس من هذا العام.
وكان يوتيوب مجانيًا منذ تأسيسه فى عام 2005، حيث اجتذب أكثر من مليارى مستخدم من خلال تقديم مقاطع الفيديو التى تشمل الموسيقى والكوميديا والتعلم دون أى تكلفة، لكن يحاول الموقع منذ سنوات تحويل بعض هؤلاء العملاء إلى مشتركين مدفوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هل تنجح خدمات يوتيوب للموسيقى فى منافسة أبل وسبوتيفاى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.