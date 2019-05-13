تكنولوجيا: من غير unfollow..هكذا يمكنك إخفاء منشورات وقصص بعض الأشخاص على إنستجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبا ما يكون هناك بعض الأشخاص المزعجين ضمن قائمة الأصدقاء على إنستجرام، لكن فى نفس الوقت لا يمكن للمستخدم التخلص من متابعتهم بسهولة لأسباب كثيرة، وفيما يلى نعرض كيف يمكن التخلص من إزعاج هؤلاء الأشخاص دون عمل "إلغاء متابعة لهم" كما يلى: 1. افتح تطبيق إنستجرام، وأبحث عن الحساب الذى تريد التخلص من إزعاجه. 2. انتقل إلى صفحته، واضغط فوق النقاط الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا. Advertisements 3. اضغط كتم الصوت أو Mute. 4. ستحصل بعد ذلك على خيار لكتم منشوراته أو قصصه أو منشوراته وقصصه معا. - إذا قررت لسبب ما إلغاء تجاهل الحساب، فمن حسن الحظ أن هذا أمر سهل للغاية. - ما عليك سوى الضغط على النقاط الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا من الصفحة الخاصة بهم مرة أخرى، ثم اضغط فوقun-mute.

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